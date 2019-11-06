Hayallerinin peşinden koşuyor

Yazmaya olan merakından dolayı eğitim hayatını yarıda bırakarak yazarlığa soyunan Ayşe Akınlı ikinci kitabı ile sevenleriyle buluştu. İkinci kitabının çıkması ile kendini Kıbrıs’ta bulan Akınlı, yeni kitabını büyük bir heyecanla tanıtmaya devam ediyor. İlkokul üçüncü sınıfta girdiği hikâye yarışmasında Kıbrıs birincisi olduktan sonra yazı yazmayı hiç bırakmayan Akdoğanlı Ayşe Akınlı ikinci kitabı ‘Abar’la okurları ile bir araya geldi.

Devrim DEMİR

Akdoğanlı Ayşe Akınlı, küçük yaşta merak saldığı yazarlık merakından vazgeçmedi. İlkokul üçüncü sınıfta katıldığı hikâye yarışmasında Kıbrıs birincisi oldu.

O günden sonra yazmayı hiç bırakmayan genç kız, üniversite hayatını yarıda keserek sevdiği işi yapmaya başladı.

Hemşirelik bölümünde okuduğu yıllarda, yazmak ona daha cazip geldi ve 2017 yılında Ankara’ya yerleşti.

Kendine olan güvenine ailesi de destek verince ilk kitabını 2016 yılında çıkaran 24 yaşındaki genç kız, “acemice olmuştu ancak güzel bir okuyucu kitlesi kazandım” dedi.

İkinci kitabı ile geride bıraktığımız hafta Ankara’dan gelen Akınlı, büyük ilgi gören ‘Abar’ı okurları ile tanıştırdı.

Ayşe Akınlı, çıkardığı ikinci kitabı ‘Abar’ın hikâyesini ve yazarlık merakını ‘adres Kıbrıs’ için paylaştı.

Üçüncü sınıfta Kıbrıs birincisi geldi

Güler yüzü ile bizi çok sevdiği ‘Kızıl Kafe’ isimli yerinde ağırlayan başarılı genç yazar Ayşe Akınlı, yazarlığa olan merakını anlattı.

İlkokul üçüncü sınıfta bu yönünü keşfetmiş ve ailesinin de destek vermesi ile kendine güveni artan Ayşe Akınlı ilk hikâyesini yazarak yarışmaya katıldı.

“Henüz ilkokul üçüncü sınıfa gidiyordum. Hikâye yarışması yapılacağını öğrenince, katılmak istediğimi ailemle paylaştım. Annem, babam ve ablam da bana bu konuda destek olunca kendime güvenim arttı. Hikâye yarışmasına katıldım ve Kıbrıs birinci geldim. Jüride bulunan biri bana ne olursa olsun, yazmayı bırakmamamı söylemişti ve ben de o günden sonra yazı yazmayı hiç bırakmadım. “

“Günde bir sayfa bile olsa yazdım”

Günlük hiçbir zaman tutmadığını ancak birinci olduktan sonra yazı yazmayı hiç bırakmadığını ifade eden Akınlı, günlerine her gün bir sayfa yazı yazarak devam etti.

Liseden mezun olduktan sonra, üniversite hayatına atılan ve ‘Hemşirelik’ bölümünü kazanan Akınlı, yazı yazmaktan yine vazgeçemedi. Seçtiği bölümü iki yıl devam ettiren genç kız, hayallerinin peşinden gitmek istedi ve eğitim hayatını yarıda bıraktı.

Ailesinin de desteği ile yazarlık için yola çıkan Akınlı, 2016 yılında ‘Psikiyatristim ile sohbetler’ kitabını çıkardı.

Akınlı ilk kitap hikâyesini şu şekilde anlattı:

“Ben yazmaktan hiç vazgeçmedim. Günlük hiç tutmadım, ama her gün bir sayfa yazdım. 2016 yılında ilk kitabımı çıkardım. Biraz acemice bir kitaptı ama güzel bir okur kitlesi kazandım. Bazen ağır, bazen pozitif, bazen olduğundan asi yazılarım oldu ama sürekli yazdım. Kitaba başlama sebebim bu yazılarım oldu. İlk kitabımı çok acemice bulmuştum ama editörümün sözü hala kulaklarımda. ‘Hiçbir yazar ilk kitabını beğenmez’ sözleri beni çok derinden etkiledi” dedi.

20 saat uykusuz, üç ayda biten yep yeni bir kitap

Akdoğanlı genç yazar Ayşe Akınlı, birçok yaşıtlarına göre cesaretli davranarak hayallerinin peşinden koşmayı seçti. Eğitim hayatını yarıda keserek, ailesinden uzakta tek başına bir hayatı seçti. İkinci kitabını yazmak için yalnız kalmanın en doğru karar olduğu inancı ile 2017 yılında Ankara’ya yerleşen Akınlı, ailesinden aldığı sıkı destek ile ikinci kitabını yazmaya başladı.

‘Abar’ ismini kitabına uygun gördükten sonra, onunla yaşamaya başladığını anlatan Akınlı, “Abar çok değişik bir kitap olacaktı. Onu yazmaya başladığımda onunla yaşamaya başladım, sabah kalktığım zaman evde onunla konuştuğum oldu. Bazen gözyaşları içinde, bazen mutluluk dolu saatlerde yazdığım, her satırında herkesin kendini bulacağı bir kitap. Abar ben değilim, biraz herkes, herkes de biraz Abar bu kitapta. Yazılanlar hayal ürünü değildir, ama hayal gücümü kullandım. Bu kitabı yazarken, 20 saat uykusuz kaldığım günler de oldu. Toplamda üç ayda bitti ancak editörüm ciddi bir hastalık süreci yaşadı. Onu bu süreçte asla yalnız bırakamazdım ve kitabın toparlanıp editlenmesi ile beş ayda tamamladık.”

“Yazmaktan asla vazgeçmeyeceğim”

İkinci kitabının çıkması ile kendini Kıbrıs’ta bulan Ayşe Akınlı, yeni kitabını büyük bir heyecanla tanıtmaya devam ediyor. Kitap kısa sürede büyük beğeni topladı. Akınlı, 13 Ekim Pazar günü Akıncılar panayırında kurduğu stantta, kitabını büyük küçük herkese tanıttı.

Aldığı takdirle heveslenen genç kız, üçüncü kitabını yazmak için kollarını sıvadı.

Yazı yazmaktan asla vazgeçmeyeceğini dile getiren Akınlı, “Hayallerimi gerçekleştirmek için Ankara’da yaşamaya devam edeceğim. Yazı yazmaktan ne pahasına olursa olsun asla vazgeçmeyeceğim. Çoğu insan gibi ben de duygularımı yazı yazarak hissedenlerdenim. Amacım ticari değildir, bir çeşit duygu boşaltıyorum ve duygularımla hareket ediyorum. Ön yargılar konusunda takıntılı biriyim, her konuda ön yargılardan vazgeçmeliyiz. Ön yargılarla ilgili derin bir savaşım var, dilerim ki tamamen kurtuluruz.”

Birçok kitapevi ile anlaştı

‘Abar’ isimli kitabının Türkiye’de olduğu gibi Kıbrıs’ta da okurlarına ulaşması için birçok kitapevi ile görüşme yapacağını kaydeden Ayşe Akınlı, Türkiye’de internet üzerinden kitabın satıldığını, bunun yanında, Ankara Tunalı’da kitabının satılacağı birçok kitapevi ile anlaştığını okurlarına müjdeledi.