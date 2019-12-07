Hayalinin peşinden gitti, pastane açtı

İç mimar Kadriye Özbay, iki sene önce bir pastane açmaya karar verdi. Tamamen kendisi yaptığı tatlı ve pastaları, farklı dizaynlarla da süslemeyi başardı.

Pastane açmaya ansızın karar verdiğini ifade eden Özbay, Güzelyurt’a da yeni bir renk kattı.

“Önceden burası eski kerpiç bir bina ve tanınmaz haldeydi”

Özbay, “Altı senedir özel pasta tasarımı yapıyorum. Pastaların beğenilmesiyle, iki sene önce bu dükkanı açabildim. Aslında iç mimarım, dükkanımı da tamamen kendim dizayn ettim. Önceden burası eski kerpiç bir bina ve tanınmaz haldeydi. İnsanlara tatlıyı hatırlatan, şeker bir mekan yaratmak istedim ve temamı da bu şekilde uyguladım. Mezun olduğumda bankacılık dahil farklı sektörlerde çalışmıştım. İç mimarlığı çok seviyorum ve bu iki mesleğinde kısmen benzediğini düşünüyorum” diyor.

Hiçbir hazır ürün kullanmadığını söyleyen Özbay, her şeyle birebir ilgileniyor.

“Çoğu kez sabahladım, zorlandım”

Makaron isimli mekanında, makaron başta olmak üzere pasta, kek ve birçok ürün bulunuyor. Özbay, “Burayı açarken henüz ikinci çocuğumu doğurmamıştım. Sonrasında o da aramıza katıldı. İnanın ki, bir mekanı baştan yaratmak, el emeği özel tasarım pastalar yapmak ve aynı zamanda çocuklara da vakit ayırabilmek çok zor bir şey. Çok fazla fedakarlık gerekiyor. Çoğu kez sabahladım, zorlandım. Bu konuda eşim ve ailem çok destek oldu. İnsanlar bir şeyi yapmak istiyorsa korkmadan peşinden gitmeli. Pastaneden önce atölyem vardı, ondan önce de evden yapıyordum bu işi. Sabaha kadar uğraşıp yetiştirmeye çalıştığım işler çok oldu ancak gerçekten isteyince oluyor” şeklinde konuşuyor.

“Güzelyurt’ta bu işi başlatmış olmaktan çok memnunum”

Asıl mesleği iç mimarlığı da çok özlediğini söyleyen Özbay sözlerine şöyle devam ediyor: “Hem pastaneyi hem de iç mimarlığı bir arada götürmek istiyorum ancak gerçekten zorlu bir süreç. En büyük hedeflerimizden biri Lefkoşa’ya da bir şube açmak… Bu konuda talep de çok geliyor. Ancak doğup büyüdüğüm Güzelyurt’ta bu işi başlatmış olmaktan çok memnunum”