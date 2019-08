“Hayalimi gerçekleştireceğime olan inancım tam”

Dila ŞİMŞEK

Fatoş Sağol Sezgin, ev hanımlığını bırakarak, kendisine bir iç giyim ve bijuteri mağazası açmaya karar verdi. Dört aydır ‘Passionis’ mağazasını işleten Sezgin, ilk defa yaptığı bir işteki tecrübelerini anlatıyor, tamamen kendisini yansıtan bir meslek olduğunu söylüyor.

Mağazasının iç dizaynını tamamen kendisinin yaptığını, ürünlerin her şeyiyle, aylarca uğraştığını ve sonunda istediği hale getirdiğini anlatan Sezgin, “Passionis tutku demek, ben de bu anlayışla yola çıktım” diyor.

“Bir süredir ev hanımıydım, ancak iş hayatına dönmek istedim”

Sezgin, yıllarca avukat sekreterliği yaptığını belirterek, “Ama sonrasında hamile kaldım ve çocuğum olacağı için çalışmaya bir süre ara vermem gerekti. Bu sebeple ev hanımlığına başladım. Tabii iş hayatına dönmeyi istiyordum. Dükkanımız Metropol yolu üzerinde ve mal sahibiyiz. Eşimle burayı nasıl değerlendirebileceğimizi düşünmeye başlamıştık. Aslında niyetim kafe açmaktı, çünkü elim bu tarz şeylere yatkındır ve başarılı olacağımı düşünüyorum. Ancak biz Metropol yolunun biraz daha yukarısında, konutların olduğu bölgede olduğumuz için buna izin verilmedi” diyor.

“Yaklaşık beş ay boyunca, her gün ustalarla birlikte buradaydım”

Kafe açma isteğinin gerçekleşmeyeceğini öğrenince ne yapabileceğini düşünmeye başlayan Sezgin, “Dünyaca ünlü bir iç giyim markasını çok severek takip ediyorum. Bu yüzden oradan esinlenerek bir iç giyim ve bijuteri mağazası açmaya karar kıldım. Tam da istediğim gibi oldu her şey. Yaklaşık beş ay boyunca, her gün ustalarla birlikte buradaydım, her şeyi kendim seçtim, kendim karar verdim, çok masraf yaptım. Ama buna değdi” şeklinde konuşuyor.

“Buraya gelen herkesle bizzat ilgilenerek, onları yönlendirerek, tavsiye vererek iletişim sağlıyorum ve bu da aramızdaki bağı güçlendiriyor”

Dört aylık süreci değerlendiren Sezgin, şimdiye kadar işlerinin iyi gittiğini belirtiyor, yol üzerindeki tek mağaza olmamanın da etki yaptığını söylüyor. “Ben kendime güvenerek açtım bu mağazayı ve buraya gelen herkesle bizzat ilgilenerek, onları yönlendirerek, tavsiye vererek iletişim sağlıyorum ve bu da aramızdaki bağı güçlendiriyor. Güzel yorumlar almak motive ediyor. Elimden geldikçe sosyal medya aracılığı ile de kendimi tanıtmaya çalışıyorum.

“Yakınlarım benim tarzımı, kişiliğimi bildiği için mağaza ile beni bir bütün olarak gördüklerini söylüyorlar”

Sezgin, sözlerine şöyle devam etti: “Yakınlarım benim tarzımı, kişiliğimi bildiği için mağaza ile beni bir bütün olarak gördüklerini söylüyorlar ve bu da hoşuma gidiyor doğrusu. Çünkü mutlu olduğum, kendimi yansıtabildiğim bir şey oluşturabildim… Hedefim, eğer talep görürse üst katı da mağaza ile birleştirmek, sonrasında da her şey yolunda giderse bir mağaza daha açmak istiyorum. Hayalimi gerçekleştireceğimi umuyorum ve buna inancım tam”