Meslek hayatı boyunca tüm hastalıklarda danışanlarına yardımcı olabilmek, bilgilerini aktarmak için yola çıkan Diyetisyen Sıla Çağra, özellikle hastalıklarda tıbbi beslenme tedavileri üzerine uzmanlaşmak hedefinde…

Mezun olduğu mesleğine sıkı sıkı sarılan Çağra, genç yaşta iş kurmuş olmasını ise ‘şartlar böyle gerektirdi’ diyerek değerlendiriyor.

Geçtiğimiz yıl Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde Beslenme ve Diyetetik bölümü mezunu olan Çağra, diyetisyenliğin çocukluk hayali olduğunu “Küçüklükten beri, besinlerin sağlığa olan etkisini, besinlerle sağlığımızı iyileştirebileceğimizi okumak istiyordum” diyerek anlatıyor.

Gebelik döneminde beslenme üzerine yüksek lisans…

Hastalıklarda tıbbi beslenme tedavileri üzerine çalışmak ve daha da öğrenmek istediğini anlatan Çağra, “Diyetisyenler sadece zayıflamak veya estetik görünmek için yoktur. Yüksek lisansımı gebelik üzerine yapmaktayım. Birçok hastalıkta da insanlara yardımcı olmak isterim. Hayalim aslında danışanlarımı hastalıklarında tedavi edebilmek, doğru besin değerleriyle şifa dağıtmak. Bu amaçla da hala eğitimime devam ediyorum.” dedi.

“Bana ‘diyetisyen çalıştırmayız’ diyen hastaneler bile oldu”

Mesleğe yeni atılan Çağra, karşılaştığı zorlukları ve kendi diyetisyen merkezini kurmasını ise şöyle anlatıyor:

“Mezun olduktan sonra tüm özel hastaneler de dahil her yere özgeçmişimi dağıttım, iş başvurusunda bulundum… Bana ‘diyetisyen çalıştırmayız’ diyen hastaneler bile oldu. Daha çok catering şirketlerinde (toplu yemek şirketlerinde) iş alanı vardı ama oralarıyla yolum kesişmedi.

Hastanelerin buna ihtiyacı var ama alım yapılmıyor. Tek seçeneğim klinik açmak oldu. Bu konuda ben diğer meslektaşlarıma göre şanslıydım. Yapılacak çok şey var ve öncelikle bu kişilere fırsat tanınmalı. Fırsat verilse gönüllü bile yapacak olan çıkar.

Temmuz ayında okulum bitince Ağustos ayında tüm hastanelere özgeçmiş dağıttım, bir yıl sonra bir şirketten geri dönüş aldım, hepsi bu… Bir yıl iş aradım, artık hayata atılmam gerekiyordu ve bu bağlamda kendi işimi kurmak istedim.”

Çiçeği burnunda bir diyetisyen…

Kendi mesleğini çok kısa süre önce icra etmeye başlayan Çağra, taptaze bilgilerini aktarmaya, şifa dağıtmaya hazır… Girne bölgesindeki ofisinde danışanlarına yardımcı olan Çağra, aynı zamanda her Perşembe Lefkoşa’da özel bir hastanede de hizmet verecek.