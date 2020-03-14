Hayalet şehir

Lefkoşa’nın Surlariçi tam bir ‘hayalet şehre’ dönüştü. Önce Ledra Caddesi’nden geçişler durdu, Lokmacı sessizleşti. Sonra ortalığa koronavirüs paniği yayıldı. Arasta’da dün iş saatinde, dükkânların tamamına yakını kapandı. Cafeler yalnızdı, yeni yatırımcılar endişeli… Kepenkler indi, kapıların üzerine kilitler asıldı. Lokmacı / Ledra geçidinde kediler, arastanın taş yollarında su birikintileri vardı. Son dönemde her gün binlerce turistin geçip gittiği, gençliğin bir araya geldiği, seslerin yükseldiği Surlariçi’nde hüzün vardı.



