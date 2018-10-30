“Hayalet Kumpanya” sezonu açıyor.

Müzikli komedi oyunu “Hayalet Kumpanya” , 2 Kasım Cuma akşamı sezonu açıyor.



LTB’den yapılan açıklamaya göre “Hayalet Kumpanya” oyunu, 2 Kasım Cuma akşamından itibaren çarşamba ve cuma akşamları saat 20.00’de Bandabuliya Sahnesi’nde oynanacak.



Anton Çehov’un kısa oyunlarından oluşan, Yılmaz Gruda’nın çevirdiği, Yiğit Sertdemir’in yönettiği, tek perdelik “Hayalet Kumpanya” oyununda, Deniz Çakır, Barış Refikoğlu, Aytunç Şabanlı, Osman Ateş, Özgür Oktay, Döndü Özata, Hatice Tezcan, İzel Seylani, Asu Demircioğlu, Cem Aykut, Melihat Melis Beşe, Melek Erdil, Umut Ersoy ve Havva Güleş rol alıyor.



Orkestrada ise Hüseyin Kırmızı, Hüseyin Altan, Ali Suyolcu, Behiç Anibal var.



Oyunun dramaturjisini ve şarkı sözlerini Aliye Ummanel, özgün müziğini Osman Ateş, müzik düzenlemesini Cahit Kutrafalı, dekor kostüm tasarımını Özlem Yetkili, afiş tasarımını Umut Ersoy ve reji asistanlığını Burçin Yel yaptı. Bunun yanında, ışık uygulamasını Salih Kanatlı, efekt uygulmasını Mehmet Eseri, dekor uygulmasını ise Mehmet Demir, Şükrü Demir ve Ergün Demir üstlendi.

Biletler 09:00- 16.00 arası Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’ndan ve oyun akşamları kapıdan temin edilebilir.

Ayrıntılı bilgi 22 78 782 numaralı telefon elde edilebilecek.