 “Hayal Sirki" Lefkoşa'da sahne alacak

“Hayal Sirki” isimli müzikli oyun, Lefkoşa’da Levent Kindergarten Gösteri Salonu’nda yarın saat 14.00’te oynanacak.

Ayhatun Ateşin tarafından organize edilen oyun, Çisenti Sanat Tiyatrosu tarafından, sosyal sorumluluk projesi olarak sahnelenecek.

Proje Sorumlusu Ayhatun Ateşin’in açıklamasına göre, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde Sinema Salonu’nun yeniden hayata geçmesi ve kullanımını artırarak sosyal projelerin hayat bulması hedefleniyor.

Ateşin, açıklamasında, “Çisenti Sanat Tiyatrosu oyunlarında tiyatronun bir sonuç olması yanı sıra araç olma niteliği de vardır. Tiyatronun sonuç oluşu onun sanatsal bütünlüğünü, araç oluşu ise eğitimsel gücünü açığa çıkartır. Tiyatro Oyunlarının bireyler için eğitici ve yetiştirici yönü çok önemlidir. Çisenti Sanat oyunları buna ışık tutmaktadır” ifadelerini kullandı.