“Hayal-i Temsil” beğeniyle izlendi

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin bu yıl “Yeryüzünde bir yer. İnsanca yaşamak için” teması ile sunduğu 15. Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları festivaldeki ikinci oyunu olan “Hayal-i Temsil”i 22 Eylül Cuma akşamı saat 20:30’da YDÜ AKKM’de sahneye koydu. Yiğit Sertdemir’in yönettiği iki perdelik “Hayal-I Temsil” oyunda İBB ŞehirTiyatroları oyuncuları Hümay Güldağ,Şebnem Köstem ve Yiğit Sertdemir başarılı performanslarıyla ayakta alkışlandılar.

Oyun sonrasında sahneye çıkan Festival Komitesi Başkanı Kıymet Karabiber İBB Şehir Tiyatroları’na bir kez daha teşekkür ederken oyuncuları tebrik etti ve festival plaketini takdim etti.

Sahne Ankara, Yücel Erten’in yönetiminde “Terör”ü sahneleyecek

Kıbrıs Türk Petrolleri ve Cyprus XP Group’un platin sponsor ,YDÜ AKKM’nin salon sponsoru,Telsim Vodafone Grup Şirketi’nin Teknoloji ve İletişim sponsoru, Lefkoşa Belediye Çalışanları Tasarruf Kooperatifi Ltd.’nin gümüş sponsor olduğu, Golden Tulip Otel ve Cookies Bake Shop.’un katkı koyduğu festivalde 26 Eylül Salı saat 20:30’da YDÜ AKKM’de Sahne Ankara, Terör oyununu sahneleyecek. Yücel Erten’in yönettiği iki perdelik oyunda mahkeme salonu sahne olurken seyirciler de jüri olacak.