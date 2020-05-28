Havuza düşen bebek yoğun bakımda
Çatalköy’de G.S.(K-36)’nin bakımından sorumlu olduğu Nehir Ada NİZİPLİOĞLU’nun (K-16 Aylık) bakım görevini ihmal etmesi sonucu, ikametgahın yüzme havuzuna düşüp boğulma tehlikesi geçirdiği tespit edildi.
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Çatalköy’de G.S.(K-36)’nin bakımından sorumlu olduğu Nehir Ada NİZİPLİOĞLU’nun (K-16 Aylık) bakım görevini ihmal etmesi sonucu, ikametgahın yüzme havuzuna düşüp boğulma tehlikesi geçirdiği tespit edildi.
Dün saat 12:00 sıralarında meydana gelen olan neticesinde Nehir Ada NİZİPLİOĞLU; Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı. Bahse konu şahıs tutuklandığını belirten Polis Basın Subaylığı, soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.
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