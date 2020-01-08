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Havinsu bulundu

Havinsu bulundu

14 yaşındaki Havinsu Kurtal'ın bulunduğu açıklandı

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Polis, 1 Ocak'tan bu yana kayıp olduğu bildirilen 14 yaşındaki Havinsu Kurtal'ın bulunduğunu duyurdu.

açıklama şu şekilde; 01.01.2020 tarihinden beridir kayıp olduğu bildirilen Lefkoşa’da sakin Havinsu KURTAL (K-14) bulunmuş olup, soruşturma devam etmektedir.

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