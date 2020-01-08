Havinsu bulundu
14 yaşındaki Havinsu Kurtal'ın bulunduğu açıklandı
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Polis, 1 Ocak'tan bu yana kayıp olduğu bildirilen 14 yaşındaki Havinsu Kurtal'ın bulunduğunu duyurdu.
açıklama şu şekilde; 01.01.2020 tarihinden beridir kayıp olduğu bildirilen Lefkoşa’da sakin Havinsu KURTAL (K-14) bulunmuş olup, soruşturma devam etmektedir.
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Etiketler : kayıp, havinsu kurtal
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14 yaşındaki Havinsu kayıpPolis, 14 yaşındaki Havinsu Kurtal'ın kayıp olduğunu bildirdi. 1 Ocak Çarşamba günü sabah saat 07.30'da evinden ayrılan çocuğun 4 gün sonra kayıp olduğu bildirildi.