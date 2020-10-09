Havaya ateş açan bir kişi tutuklandı

Güzelyurt - Lefkoşa ana yolunda, Mevlevi çemberi yakınlarında, bu sabah devriye halindeki bir polis ekibi tarafından, Lefkoşa istikametine doğru seyreden bir araçtan havaya ateş açıldığı tespit edildi.

Polis bültenine göre yürütülen ileri soruşturma kapsamında bahse konu suçu, T.T.’nin (E-31) işlediği tespit edildi.

Yapılan aramada T.T.’nin tasarrufunda bir 7,65 mm çapında tabanca ve 4 canlı mermi, olay yerinde yapılan aramada ise 7,65 mm çapında 4 boş kovan bulunarak emare olarak alınırken, bahse konu şahıs tutuklandı.

KANUNSUZ PATLAYICI MADDE VE TESCİLSİZ HAVA TÜFEĞİ TASARRUFU

Çatalköy’de V.V.’ye (E-64)’ye ait evde dün yapılan aramada, İ.S.’ye (E-56) ait, tescilsiz bir hava tüfeği ve 348 hava tüfeği saçması bulunarak emare alındı.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.

YÜRÜRKEN RAHATSIZLANDI, KURTARILAMADI

Mağusa’da sakin Tülay Tayiber (K-70) dün Kaleiçi’nde yürüdüğü sırada aniden rahatsızlanarak Mağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tayiber, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

ENGİNOL’A OTOPSİ YAPILDI

Girne’de kaldığı evde salı günü ölü bulunan 28 yaşındaki Mehmet Enginol’a ölüm sebebinin tespiti için yapılan otopsisinde kan ve doku örnekleri alındı.

Kesin ölüm sebebi, yapılacak incelemenin ardından belli olacak.

GİRNE’DE UYUŞTURUCU

Girne'de bu sabah A.T.’nin (E-26), yolcu olarak bulunduğu ticari araçta şüpheli hareketleri üzerine polis tarafından yapılan aramada, sırt çantasında yaklaşık 1 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu madde ve sivri uçlu bir bıçak bulunarak emare olarak alındı.

A.T. tutuklandı.

YURT ODASINDAN HIRSIZLIK

Mağusa'da Mart ve Ekim ayları içerisinde, Hasret Oğuz’un kaldığı yurt odasının kapısı açılarak içeriye girilerek, bir bavul, üç parfüm, bir kol saati, 12 süt, 1 şort ve 5 yulaf ezmesi çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında meselede zanlı olarak görülen C.J.L.(E-25) tutuklandı.

İLAÇ VE ECZACILIK YASASI’NA AYKIRI HAREKET VE RAHATSIZLIK

Lefkoşa’da N.E.O. (E-20) ve O.T.N.A. (E-25) dün alkollü içki tesiri altında yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık yapmaları üzerine polis tarafından üzerlerinde yapılan aramada, O.T.N.’nin tasarrufunda, yeşil reçeteye tabi 17 hap bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.