HAVAŞ’tan Cyprus Airways’a hizmet
Havaş, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin özel havayolu işletmelerinden Cyprus Airways’i da hizmet alanına ekledi.
A+A-
Havaş, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin özel havayolu işletmelerinden Cyprus Airways’i da hizmet alanına ekledi.
“Cyprus Havayolları’nı Riga’da portföyümüze ekledik” diye gelişmeyi kendi özel sayfasında duyuran Havaş, “Larnaka’dan Riga Havalimanı’na karşılıklı charter seferler düzenleyecek Cyprus Havayolları’nın, yer hizmetleri operasyonunu üstlendik” dedi.
Bu haber toplam 502 defa okunmuştur
Etiketler : Havaş, Cyprus Airways
Önceki ve Sonraki Haberler