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HAVAŞ’tan Cyprus Airways’a hizmet

HAVAŞ’tan Cyprus Airways’a hizmet

Havaş, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin özel havayolu işletmelerinden Cyprus Airways’i da hizmet alanına ekledi.

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Havaş, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin özel havayolu işletmelerinden Cyprus Airways’i da hizmet alanına ekledi.

“Cyprus Havayolları’nı Riga’da portföyümüze ekledik” diye gelişmeyi kendi özel sayfasında duyuran Havaş, “Larnaka’dan Riga Havalimanı’na karşılıklı charter seferler düzenleyecek Cyprus Havayolları’nın, yer hizmetleri operasyonunu üstlendik” dedi.

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