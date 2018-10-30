Havalimanı” ve “Havacılık” konulu resim yarışması

Yeni Ercan Havalimanı’nın yapımı ve işletmesini üstlenen TT Ercan Havalimanı işlemeciliği, sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde ülke genelinde İlkokullar arası resim yarışması düzenliyor.

“Havalimanı” ve “Havacılık” konulu resim yarışmasında amaç çocuklarımızın resim kabiliyeti ve yeteneklerinin artırılması ile havacılığın sevdirilmesi hedefleniyor.

26 Ekim - 19 Kasım 2018 tarihleri arasında ülke genelindeki devlet ve özel ilkokullarda öğrenim gören çocuklar arasında gerçekleştirilecek resim yarışması

2-3 ve 4-5’nci sınıflar olarak iki kategoride yapılacak. Dereceye girenlere ödülleri 24 Kasım 2018’de Ercan Havalimanı (pasaport öncesi birinci kat) Saat: 12.00’de gerçekleştirilecek.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İlköğretim Dairesi’nin onayı ile yapılacak olan resim yarışmasında dereceye girenler ile birlikte 50 resim ayrıca TT Ercan Havalimanı’nda sergilenecek. Yarışmaya katılıp dereceye girenlere ödüllerin yanı sıra “Başarı Sertifikası”, diğer katılımcılara ise “Teşekkür” ve “Katılım belgesi” takdim edilecektir.

Yarışmaya katılacak olanlar resimlerini A3 boyutundaki beyaz kartonun üzerine yapacaktır. Öğrenciler yaptıkları resmin arkasına ismini, soyadını, sınıfını ve okulunu ayrıca bir de irtibat numarası yazarak resmi siyah bir kartona yapıştırarak öğretmenlerine teslim edecektir.

Resim yarışması ile ilgili detaylar aşağıdadır:

Yarışmaya katılım ve sona erme tarihleri: 26 Ekim 2018 - 19 Kasım 2018.

26 Ekim 2018 - 19 Kasım 2018. Ödül tarihi ve yeri: 24 Kasım 2018 , Ercan Havalimanı (Yolcu gidiş birinci kat salonu) Saat: 12.00

, Ercan Havalimanı (Yolcu gidiş birinci kat salonu) Saat: 12.00 Dereceye girenlere verilecek ödüller:

2-3 sınıf: Tablet, Bisiklet, kitap seti

4-5 sınıf: Laptop, Bisiklet, Kitap seti

- Diğer ödüller: Boyama setleri