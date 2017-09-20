Havalar serinliyor

Hava sıcaklığı yarından itibaren 3-4 derece düşecek.

Yarın iç kesimlerde 34 – 37 derece olması beklenen sıcaklık, diğer günlerde ve sahillerde 30 – 33 derece dolaylarında olacak.

Meteoroloji Dairesi’nin 21 – 27 Eylül tarihlerini kapsayan raporuna göre, KKTC yarın alçak basınç sistemi ile sıcak, diğer günlerde ise ılık ve nispeten nemli hava kütlesi etkisi altında kalacak.

Hava periyot boyunca genellikle bulutlu olacak. Rüzgar ise genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette Perşembe öğleden sonra kuvvetli Cuma günü ise kuvvetli zaman zaman fırtınamsı olarak esecek.