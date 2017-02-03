Havalar ısınacak

Meteoroloji Dairesi önümüzdeki bir hafta için yağmur beklenmediğini belirtti.

Meteoroloji Dairesi’nin yarından başlayıp bir hafta sürecek dönemli ilgili tahminlerine göre, hava sıcaklığı 3-4 derece artacak. En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde 16-19 derece dolaylarında seyredecek.

Yarın hava parçalı, zamanla çok bulutlu olacak; sabah saatleri don olayı bekleniyor.

Pazar hava parçalı çok bulutlu, Pazartesi parçalı bulutlu, Salı parçalı zamanla az bulutlu, Çarşamba parçalı bulutlu, Perşembe parçalı çok bulutlu ve Cuma günü parçalı az bulutlu olacak.

Rüzgâr genellikle Kuzey ve Batı yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek. Salı ve Çarşamba günleri Kuzey ve Doğu yönlerden kuvvetli rüzgâr bekleniyor.