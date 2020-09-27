Bugün, ne ‘Seçim’ konusu var ne de anket rezilliği… Ne KKTC Corona’sı var, ne ‘kararlar’ ne de kararsızlıklar…

‘Havadan-Sudan’ dedik ama aslında öyle de sayılmaz pek. Az farklı iki konuda gezinelim diyorum bugün. Gerçi konularımdan biri Corona konusu ile bağlantılı ama bir başka boyutta en azından.

Milyarlarca Aşı

Dünya basınında her gün ‘Aşı’ haberleri var. Rusya da bulmuş-buluyormuş, Çin de… İngiltere de çabalıyormuş, ABD’de… Çin, Küba da iddialı hatta Türkiye de…

Daha işin başındayken çeşitli teoriler vardı. “Topyekin yalan…” diyenler de vardı, “Büyük bir oyun oynanıyor…” diyenler de…. Hatta ve hatta, “Yakında birileri aşı bulunduğunu iddia edecek ve piyasaya sürerek milyarlar kazanacak…” diyenler bile vardı.

Hafta başında Amerikalı bir büyüğümüzün (!!!) açıklaması düştü önüme. “Dünyanın nüfusu milyarlar…. Aşı 2021 başlarında çıkacak… Milyarlarca aşı’ya ihtiyaç duyulacak….” diyordu.

Diyelim ki, gerçekten milyarlarca aşı üretilecek….Tanesi sadece 1 dolardan bile hesaplasanız ‘kazanç’ milyarca dolar demek. Tanesi 2 dolar derseniz ‘kazanç katlandı. İstediğiniz gibi çarpın bölün hesaplayın. Kazancın ne olabileceğini hayal bile edemezsiniz.

Ruhi Su

Geçen hafta (20 Eylül) Ruhi Su’nun ölüm yıldönümüydü. Bir kez daha hatırlandı ve saygıyla anıldı.

Müzikle birazcık ilgilenenlerin bile tanıdığı bildiği bir kişidir Ruhi Su. Aslında bir klasik müzikçi olduğu halde, türkülere farklı bir soluk getiren sanatçı olarak tanınır. Yaşamı ve gerçek kimliği ile ilgili ayrıntılar (!) çoğunluğu ilgilendirmemiştir. Ne hayattayken ne de öldükten sonra.

Çok ilginç iddialar vardır Ruhi Su ile ilgili. Doğru mu yanlış mı ? Bilemiyorum. Ama, soru işaretleri o kadar çok ki….. İşte bazıları.

Doğum yerinin Van, doğum tarihinin 1912 olduğu yazılıdır biyografilerinde…. Bir iddiaya göre Ermeni imiş. Çocuk yaştayken annesini de babasını da kaybetmiş. Malum Ermeni olayları sırasında, anne ve babası, kadledilenler arasındaymış. Adana’da Öksüzler Yurdu’nda, kendisine verilen yeni ismiyle büyümüş. Öksüz çocuğa sahip çıkanlar sayesinde müziğe kemanla başlamış. Öğrenimini azimle sürdürmüş. Öğretmenlik yapmış, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nda, Devlet Opera’sında çalışmış. Ama siyasi görüşleri, nedeniyle başı hiç dertten kurtulmamış. Ölürken bile… Kanser olmuş ama 12 Eylük Darbecileri, tedavi için yurt dışına çıkmasına izin vermemiş. Ölünce, Zincirlikuyu mezarlığına defnedilmiş. Ama cenaze töreni bile olaylı olmuş. Tören için binlerce kişi biraraya gelince telaşlanan ’12 Eylül yöneticileri’ törene müdahale etmişler. 160 küsur kişiyi de tutuklamışlar.

***

Garip, hareketli, maceralı bir yaşamın içinde, tüm olumsuzluklara karşın sivrilmeyi başarmış büyük bir sanatçıydı Ruhi Su.

Sokak Ağzı

“Kimdi o Gece Kulüplerine kerhane diyen terbisyesizler ? Aha Hükümetimiz tarafından resmen yalanlandı öyle olmadığı. Aha sizler gene 5-0 yenik.”

***

“Dikkat Dikkat: Dünyada bir eşi yok. Bu tecrübeyi siz de yaşayın. Coronasız ve Temassız Seks nasıl yapılır KKTC Gece Kulüplerinde ? Uzmanları iş başında haberiniz olsun.”

***

“Memlekette sarı sendikalar görmüştük ama böylesini ilk kez yaşıyoruz. Bu kadar açıktan sarı sendika kurmak her babayiğidin harcı değil. Tebrikler Kıbrıs Medya Grubu.”

***

“Meğer gerçek kerhaneler restoranlar ve barlarmış da bizim haberimiz yoktu. Sevgili hükümetimiz sayesinden öğrenmiş olduk.”

***

“Adaylar o yollardaki panolara kaç para harcadılar çok merak ettim. O panolara verdikleri parayla kaç fakir çocuğa kaç tane bilgisayar alınabilirdi hesaplayan oldu mu ?”

***

“Seçim günü yaklaştıkça çirkinleşmeler de çoğaldı. Herkesin gerçek yüzünü anlamanın tam da zamanı.”

Anlayana

“Politikacılar halkın çıkarlarından farklı çıkarlara sahip olan insanlar topluluğudur.” (Abraham Lincoln)