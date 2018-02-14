Havada Dünya Kupası heyecanı

20’Yİ AŞKIN ÜLKE KATILACAK... 16-18 Şubat tarihlerinde Tatlısu’da gerçekleştirilecek olan Yamaçparaşütü Hedef Dünya Kupası 2018’in tanıtımı dün yapıldı. 20’yi aşkın ülkeden sporcuların yer alacağı uluslararası organizasyonun kortej yürüyüşü 15 Şubat’ta Girne’de yapılacak

Uluslararası Hava Sporları Federaysonu tarafından takvimlendirilen ve Kuzey Kıbrıs Hava Sporları Federasyonu’nun ev sahipliğinde düzenlenecek olan Yamaçparaşütü Hedef Dünya Kupası 2018 (North Cyprus Paragliding Accracy World Cup 2018) 16, 17 ve 18 Şubat tarihlerinde Tatlısu’da gerçekleştirilecek. 15 Şubat’ta Girne Belediyesi’nin önünden Atatürk anıtına gerçekleştirilecek olan kortej yürüyüşünün ardından atlayışlar 16 Şubat’tan itibaren Tatlısu’da yapılacak.

20’yi aşkın ülke katılacak

Arnavutluk, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Hong Kong, Hindistan, Singapur, Güney Kore, Kosova, Malezya, Hollanda, Romanya, Suudi Arabistan, Sırbistan, Slovenya, Türkiye ve Birleşik Krallık’ın yanı sıra ülkemizden sporcuların yer alacağı organizasyonda 20’yi aşkın ülke yarışacak. Bu önemli organizasyonun ile ilgili basın toplantısı dün Lefkoşa Merit Otel’de gerçekleştirildi.

Ziya: “Çalışmalarımız Kıbrıs’ta bir ilk, ama son değil”

Basın toplantısında ilk sözü alan Kuzey Kıbrıs Hava Sporları Federasyonu Başkanı Zeki Ziya sözlerine “Ortak bir çalışmanın ürününü tanıtacağız. Dünya Kupası çalışmasıdır bu çalışma” diyerek başladı. “Bu organizasyon için Kuzey Kıbrıs Hava Sporları Federasyonu olarak çalışmaya başladık ama tek başımıza bunu gerçekleştirmemiz mümkün değildi” diyen Ziya, kendilerine destek verenlere teşekkür ederken “Kıbrıs’ta bir ilk ama son değil bu çalışmamız. Bu olayları gerçekleştirirken herhangi bir siyasi amacımız yoktur, tek hedefimiz spor yapmaktır” açıklamasını yaptı.

Güngördü: “Ülkemizin tanıtımı için önemli bir etkinlik”

Organizasyona destek veren Girne Belediyesi’nde Başkan Nidai Güngördü yaptığı konuşmada “Proje bize geldiğinde ben çok heyecanlandım. Ana merkez Tatlısu’da olacak, ama Girne de dahil olacak. Ülkemizin tanıtımı için önemli bir etkinlik” dedi. 15 Şubatta kortej yürüyüşünün ardından Tatlısu’ya gideceklerini ifade eden Güngördü, “İş kendini gösterecek, iş kendisi konuşacak. Emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi. Güngördü, belediye olarak yarışmayı takip etmek isteyenlere taşıma sağlayabileceklerini sözlerine ekledi.

Orçan: “Ev sahibi olmamız bizi gururlandırıyor”

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan yaptığı konuşmada projenin kendisinin üç - dört yıl önce başlayan bir hayali olduğunu belirterek şunları söyledi: “Bu tepeyi ilk talep ettiklerinde burada uluslararası bir yarışma, turnuva, festival yapabilir miyiz dediğimde yapabiliriz demişlerdi. Buna talip olduğumuzu defalarca söyledik. Ev sahipliği yapacak olmamız bizi gururlandırıyor. Ambargolar altında boğmaya çalışanların bir nebze olsun artık bundan geri durmalarının gerektiğinin göstergesi olacak.”

Karaokçu: “Mevcut işbirliğimizi kupa ile bütünleştiriyoruz”

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu yaptığı konuşmada geçtiğimiz yıl Dünya Şampiyonası’nın ilk adımının ekim ayında atıldığını söyledi. Organizasyonda çok büyük bir özveri ve emeğin olduğunu belirten Karaokçu, “Biz Kıbrıs Türk Hava Kurumu ile başından bu yana bir işbirliğimiz vardı. Toplumsal boyutu ile de işbirliğimiz vardı. Bunu Dünya Şampiyonası ile işbirliğimizi bütünleştiriyoruz. Umarım ülkemize yaraşır çok güzel bir etkinlik olur. Kıbrıs Türk halkının neler başarabileceğinin en güzel göstergesidir” ifadelerini kullandı.

Orçan: “Azami şekilde katkı koymaya devam edeceğiz”

Organizasyona destek veren Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı adına konuşan Ali Orçan, organizasyonun ülke adına önemine vurgu yaparak “Azami şekilde bu tarz organizasyonlara katkı koymaya çalışıyoruz. Organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Akyüz: “Kuzey Kıbrıs’ta ivme artarak devam edecek”

Türk Hava Kurumu adına basın toplantısında konuşan Bekir Akyüz, “Zeki Ziya ile birlikte Kuzey Kıbrıs’ta hava sporları büyük bir ivme kazandı. Bunun ilk örneğini geçtiğimiz yıl gördük. İvmenin artarak devam edeceğine inanıyorum” dedi. Türkiye yamaçparaşüt liginin bir ayağını Kuzey Kıbrıs’ta yapmak istediklerini belirten Akyüz, iki ülke arasında önümüzdeki günlerde imzalanacak olan protokolle gelecekte Kuzey Kıbrıs’ın sadece sportif değil, turizm amaçlı sportif faaliyetlere de ev sahipliği yapmasını amaçladıklarını sözlerine ekledi.

Ziya: “Başarılı bir şekilde tamamlamak istiyoruz”

Konuşmaların ardından Kuzey Kıbrıs Hava Sporları Federasyonu Başkanı Zeki Ziya, Alternatif Doğa Sporları Derneği Başkanı Umut Akçıl ile Federasyon Yamaçparaşüt Bölüm Başkanı Cemal Direkli organizasyon hakkında sunum gerçekleştirdiler. Akçıl ve Direkli yaptıkları konuşmada yurt dışında birçok başarılar elde ettiklerini, bu başarılara bir yenisini eklemeye çalışacaklarını belirtti.

Zeki Ziya, organizasyonun Uluslararası Hava Sporları Federasyonu tarafından takvimlendirilen ve kategori 2 olarak dünya kupasına puan vermesini sağlayan bir organizasyon olduğunu açıkladı. Tanınmış bir yarışma olduğunu belirten Ziya, altı bacaklı Dünya Kupası’nın ilk ayağı olduğunu söyledi. Hedeflerinin organizasyonu başarılı bir şekilde tamamlamak olduğunu söyleyen Ziya, önümüzdeki yıl yeniden aday olmak istediklerini belirtti. Ziya, yarışlarda halkın da desteğini görmek istediklerini sözlerine ekledi.