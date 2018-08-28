'Hava'da da ek mesai tepkisi

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası (HTKS) , Ercan’da bugün saat 19.00’dan itibaren ek mesai çalışılmayacağını duyurdu.

HTKS Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Cem Kapısız, şunları ifade etti;

Bilindiği üzere Hükümet ekonomik kriz sebebiyle Kurban Bayramı öncesinde kanun hükmünde kararname yayınlayarak bir dizi ekonomik tedbirle birlikte çalışanın ek mesaisinden de kesintiye gitme kararı almıştır. Bu karar alma sürecine Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası hiçbir şekilde dahil edilmemiştir. Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası ile hiçbir mutabakata varılmamasına hatta görüşü dahi sorulmamasına karşılık, Sendikamız tüm iyi niyetiylle ve görev bilinciyle hava trafiğinin aksamaması adına bayram boyunca çalışmıştır. Üzülerek görmekteyiz ki Hükümet bu kararlarla ilgili hiçbir uzlaşıya yanaşmamıştır. Hükümet vardiya çalışanların emeğini yasalarla belirlenen fiyatın altında satın almak istemektedir. Ülkenin kaymak tabakası olan sermayeye “elini taşın altına koy” deyemeyen, piyasada tavan fiyat belirlemekten aciz olan Hükümet, çalışanın emeğinin fiyatını kendi kafasına göre belirleyemez. Tüm bunların ışığında hükümetin ek mesaiden tasarruf etme kararına saygı duyuyor ve Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası olarak daha da tasarruf edebilmesi adına 28.08.2018 tarihi saat 19:00’dan itibaren ek mesai çalışmayı kabul etmiyoruz.