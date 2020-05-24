Kıbrıs'ın güneyinde Baf ve Larnaka havaalanları 9 Haziran'dan itibaren Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) Epidemiyolojik Risk Raporu'na göre 19 ülkeye açılıyor, ancak, gelen yolculardan Covid-19 testi istenecek.

Kıbrıslı Rum Ulaştırma, Bayındırlık ve İletişim Bakanı Yiannis Karousos, koronavirüsü salgınının yayılmasını önlemek amacıyla mart ortası uygulanan sınırlamaların azaltılması çerçevesinde oteller 1 Haziran’da açılırken 9 Haziran’da havaalanlarını ikinci aşama yaklaşımı olarak 19 ülkeyle uçuşlara açacağını duyurdu.



Kıbrıs Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Bakanlık Komitesi tarafından sunulan faaliyet planını cuma günü onayladı.



Yiannis Karousos, Sağlık Bakanlığı epidemiyoloji biriminin toplam 19 ülkeyi içeren iki liste ve bu ülkelerle hava bağlantısı kurmak amacıyla iki aşamalı bir plan hazırladığını bildirdi.



İlk aşamanın 9 Haziran’dan 19 Haziran’a kadar olacağını, ikinci aşamanın da 20 Haziran’da başlayıp devam edeceğini belirten Karousos, listeleri bu ülkelerin epidemiyolojik verileri incelenerek hazırlandığını anlattı.

İlk listede Yunanistan, Malta, Bulgaristan, Norveç, Avusturya, Finlandiya, Slovenya, Macaristan, İsrail, Danimarka, Almanya, Slovakya ve Litvanya, ikinci listede İsviçre, Polonya, Romanya, Hırvatistan, Estonya ve Çek Cumhuriyeti yer alıyor.



Karousos, 9 Haziran – 19 Haziran arasındaki ilk aşamada her iki listede yer alan yolcuların, gidecekleri günden üç gün önce sertifikalı bir laboratuvardan alacakları olumsuz COVID-19 test sonuçlarını gösterdikten sonra uçağa alınacaklarını, Kıbrıs vatandaşları ve diğer sürekli ikamet eden kişilere, Kıbrıs’a geldikten sonra COVID-19 testi yapılacak, ancak test sonuçları çıkana kadar tecrit olmalarının isteneceğini kaydetti.





Bakan Karousos, 20 Haziran’da başlayacak ikinci aşamada, Yunanistan, Malta, Bulgaristan, Norveç, Avusturya, Finlandiya, Slovenya, Macaristan, İsrail, Danimarka, Almanya, Slovakya ve Litvanya’dan (ilk liste) gelecek yolculardan COVID-19 test istenmeyecek, ikinci listedeki yabancı yolculardan ilk listedekilerden istendiği gibi olumsuz test göstermeleri istenecek.

Karousos, iki listede bulunmayan ülkelere Kıbrıslılar, sürekli ikamet edenler ve özel bir izinle Kıbrıs’ı ziyaret edenler hariç seyahat sınırlamalarının devam edeceğini bildirdi.



Ulaştırma Bakanı, epidemiyoloji biriminin epidemiyoloji verilerini değerlendirmeye devam ettiğini, dolayısıyla iki listeye daha fazla ülkenin dâhil olabileceğini söyledi.