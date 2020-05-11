Hava yolları bilet satıyor, gözler turizmde

Devrim DEMİR

Hava yolu şirketleri yurt dışından Kıbrıs’a bilet satışına başladı. Türk Hava Yolları 28 Mayıs’tan itibaren Ercan-İstanbul için bilet rezervasyonu yapıyor. Uluslararası hava yolu şirketleri de özelikle 1 Haziran’dan itibaren Larnaka ve Baf için bilet satıyor.

Kıbrıs’ın dört bir yanında mart ayından bu yana küresel salgın covid-19’a yönelik sınırlamalar var. Ada, dünyaya kapılarını kapattı. Yurt içi geçişler de durduruldu.

Covid-19 salgını nedeniyle ülkeye giriş çıkışların durduğu havaalanı, geçiş noktaları ve limanların ne zaman açılacağı henüz netlik kazanmadı.

Türk Hava Yolları ve Anadolu Jet 28 Mayıs’tan itibaren internet üzerinden Ercan Havaalanı’na uçuş olduğuna yönelik bilet satışlarını açtı. Pegasus Hava Yolları’nın kendi resmi sayfasında ise henüz bir hareketlilik yok.

Türk Hava Yolları Kıbrıs Müdürü Resul Baş, Pegasus Kıbrıs Genel Müdürü Zeki Ziya, Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner ve Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi, YENİDÜZEN’e bilgi verdi.

THY Kıbrıs Müdürü Resul Baş: “THY Basın Müşavirliği gerekli bilgiyi verecek”

Ercan’a yönelik online uçuş hizmetlerini başlatan Türk Hava Yolları’ndan henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Türk Hava Yolları Kıbrıs Müdürü Resul Baş, uçuşlarla ilgili resmi ve sağlıklı bilginin THY Basın Müşavirliğinden yapılacağını belirtti.

Pegasus Kıbrıs Genel Müdürü Zeki Ziya: “Uçuş izinlerini ülkeler verir”

Uçuşların ne zaman başlayacağına dair YENİDÜZEN’e konuşan Pegasus Kıbrıs Genel Müdürü Zeki Ziya, bu süreçte rezervasyon yapılmasının çok da sağlıklı olmayacağını söyledi.

Ziya, salgın sürecinin dünya genelinde devam ettiğini ifade ederek, “bu aşamada uçuş izinlerini uçak şirketleri değil, ülkeler verir” dedi.

THY, Ercan için 28 Mayıs’ı açtı

Türk Hava Yolları ve Anadolu Jet, 28 Mayıs tarihinden itibaren Ercan’a rezervasyonlarını açtı. İstanbul, Ankara, İzmir’den Ercan’a bilet satışlarının Mayıs’ın son günlerinden itibaren başlatıldığı görülüyor.

İstanbul-Ercan seferleri, tek yön olarak 320 ile 430 TL arasında değişiyor.

İzmir-Ercan uçuşu için de 28 Mayıs için rezervasyon kabul ediliyor.

THY’nin Londra (LGW)-Ercan uçuşu da 28 Mayıs’ta açık görülüyor ve yolcu başına tek yön 1.980 TL’ye online bilet satışı yapılıyor.

Türk Hava Yolları’nın 1 Haziran’dan itibaren Londra Gatwick – Ercan ve Londra Stansted – Ercan uçuşlarına 1.200 ile 1.900 TL arasında (tek yönlü) rezervasyon kabul ediliyor.

Sidney-Ercan 4 bin ile 5 bin TL…

Online bilet satışındaki sistemde salgın nedeniyle her hangi bir uyarı yok. Türk Hava Yolları’nın 1-5 Haziran tarihleri arasında Sidney-Ercan bilet fiyatları 4 bin ile 5 bin TL arasında değişiyor.

Larnaka ve Baf’a uçuşlar

Wizz Air, 25 Mayıs'ta Londra (LGW) - Larnaka (LCA) uçuşuna 244 TL'den rezervasyon yaparken; Easy Jet, 1 Haziran için Londra Gatwick-Larnaka uçuşunu 1.153 TL'den satıyor. Ryanair ise 30 Mayıs için Berlin aktarmalı Londra Stansted – Baf uçuşu için 1.118 TL’ye rezervasyon kabul ediyor.

Özellikle Easy Jet’in 1 Haziran’dan itibaren Kıbrıs’a yönelik aktarmasız uçuşlarını açtığı görülüyor. Londra Luton – Baf doğrudan uçuşu 1 Haziran’da 837 TL’den bilet rezervasyonu kabul ediyor. Londra – Baf uçuşları 900 TL ile 1.200 TL arasında değişiyor.



Mustafa Sofi: “Havaalanları ilk kapanır, son açılır”

Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi, salgın sonrası yeni dönemde uçuşların nasıl olacağına dair görüşmelerin bakanlıkta devam ettiğini söyledi. Sofi, bu tarz olaylarda tedbirler alınırken havaalanlarının ilk kapandığını ve en son açıldığını belirtti. Turizm Bakanlığı ile çalışmaların devam ettiğini, neler yapılabileceği yönünde görüşmelerin halen sürdüğünü kaydeden Sofi, açılım ile ilgili belirlenen bir tarih olmadığını kaydetti.



Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner:

“15 Haziran tarihi ön görülüyor, iç turizm için doluluk önemli”

Turizmin yeniden hareketlenmesi için çalışmaların devam ettiğini kaydeden Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, Perşembe günü önlemler ve yapılması gerekenlerle ilgili Turizm Bakanlığı’nda görüşme yapacaklarını belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin aldığı önlemlerle ilgili genelgesini salı günü açıklayacağını kaydeden Çağıner, “kendi önlemlerimizi aldık, Ulaştırma Bakanlığı da aldığı önlemleri açıklayacak” dedi.

“İç turizm açılması için otel doluluk oranı önemli”

İç turizmin, plajların ve otellerin açılmasının görüşüldüğünü, otellerin doluluk oranının iç turizm için yeterli olmadığının da altınız çizen Çağıner, “Kurallar belli olduktan sonra iç turizme yönelik otelini açmak isteyen olursa bunu yapabilir. Büyük otellerin iç turizme açılması kolay görünmüyor, doluluk oranı açısından.”

15 Haziran tarihi öngörülüyor

Pek çok ilave tedbir ve personel eğitiminin şart olduğunu ifade eden Dimağ Çağıner, yurt dışı ve geçiş noktaları ile ilgili açılım için öngörülen tarihin 15 Haziran olduğunu belirtti. Birçok çalışma yapıldığını, uçaklarda salgına yönelik bazı önlemlerin alınacağını, Türkiye’nin bu önlemlerle ilgili bir takım tedbirler aldığını da kaydeden Çağıner, “Türkiye ülkeye girişte PCR testi uygulayacak, buna benzer tedbirler bizde de uygulanabilir. Bu testler 5 saat sonra sonucu veren testler, kapalı kalmak artık mümkün değil. Hem ekonomik, hem de psikolojik olarak önümüzü görmeliyiz. Bu süreçte sağlık alt yapımız ileri derece olmalı, covid-19’la yaşamaya alışmalı ve kendi tedbirimizi kendimiz almalıyız. Sağlıkta ilerleme şart, ülke açılıma gittiği zaman dıştan gelecek olan bir olumsuzluğa hazır olmalıyız”