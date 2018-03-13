Hava ve ses kirliliğine karşı denetimler artırıldı

Lefkoşa, Mağusa, İskele, Girne ve Güzelyurt bölgelerinde gerçekleştirilen denetimlerde, kontrol edilen 71 taşıttan, 12’sinde Motorlu Taşıt Egzoz Emisyon Kontrolü Tüzüğü’nde belirtilen standardın sağlanmadığı belirlendi.

Müzik eğlence yerlerindeki gürültü kirliliği denetiminden geçen 400 iş yerinden 3’üne ceza, 11’ine de durumu düzeltmesi için süre verildi.

Turizm ve Çevre Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, motorlu taşıtlar ile gürültü kirliliğine neden olan eğlence merkezlerine yönelik denetimlerin arttığı kaydedildi.

Çevre Koruma Dairesi’nin 9 – 12 Mart tarihleri arasında ülke genelinde motorlu taşıt egzoz emisyon denetimleri gerçekleştirdiği belirtildi. Motorlu Taşıt Egzoz Emisyon Kontrolü Tüzüğü’nde belirtilen standartları sağlamadığı tespit edilerek, bu taşıt sahiplerine egzoz emisyon ölçümlerini verilen süre içerisinde yaptırmaları ve belirtilen limit değerleri sağlamaları tebliğ edildi.

Standartlara uyulduğunu gösteren raporun öngörülen süre zarfında sağlanamaması halinde, ilgili araçların trafiğe çıkmaktan men edilmeleri için Çevre Koruma Dairesi’nin, Polis Genel Müdürlüğü’ne talepte bulunacağı ve aylık asgari ücretin yarısı kadar idari para cezası verileceği belirtildi.



ATAOĞLU “15 YAŞ ÜSTÜ MOTORLU ARAÇLAR DAHA FAZLA HAVA KİRLİLİĞİNE NEDEN OLUYOR”



Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, konuya ilişkin açıklamasında, ülkede hava kirliliğinin oluşmasında önemli bir etken olan motorlu taşıtlardan kaynaklı emisyon denetimlerinin, polisin de uygunluğuna göre tüm bölgelerde sıklaşarak devam ettiğini kaydetti.

Özellikle 15 yaş üstü motorlu araçların daha fazla hava kirliliğine neden olduğunu dile getiren Ataoğlu, "Ülkemizde 322 bin araç var. Bu araçların 198 bin tanesinin muayenelerini yaptırdıklarını görüyoruz. Muayeneye gitmeyen araçlar, yaşlı araçlar, arızalı araçlar, çevre düşmanı araçlardır." ifadelerini kullandı.

Özellikle hava kirliliğindeki partikül maddenin en büyük kaynaklarından birinin "dizel" yani "motorin" kullanan araçlar olduğunu aktaran Ataoğlu, bu araçların egzoz muayenesini aksatmadan yaptırmalarının hava kirliliği açısından önemine işaret etti

"Temel hedefimiz vatandaşın daha temiz hava solumasıdır." diyen Bakan Ataoğlu, bu konuda farkındalığın artırılması adına Bakanlık olarak çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

İnsanlarda ruhsal, fiziksel ve fizyolojik rahatsızlıklara yol açan gürültülü kirliliği denetimlerinin de artarak devam edeceğini ifade eden Ataoğlu, “Daha güzel, daha temiz ve daha yaşanabilir bir çevre için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

