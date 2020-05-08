Hava trafik kontrolörleri test bekliyor

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası (HTKS), Kovid-19 salgını süresince özveriyle yedi yirmi dört çalışan personele test yapılmasını beklediklerini bildirdi.

HTKS Başkanı Cem Kapısız yazılı açıklamasında, toplumun çalışan kesimleri olarak küresel salgının başlamasıyla birlikte ekonomik ve sosyal yönden oldukça zor günler geçirdiklerini kaydetti.

“Hükümetin aldığı yanlış kararlara virus salgınını da bahane ederek çalışanlara daha da zor günler yaşattığını” savunan Kapısız, çalışanlar olarak “hükümete rağmen” ayakta durmaya ve sağlıklarını korumaya çalıştıklarını ileri sürdü.

Kapısız, tüm bu süreç boyunca hava trafik kontrolörleri olarak görevlerinin başında yirmi dört hizmet vermeye devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

“Karantina uygulamaları sebebiyle halihazırda eksik olan personel sayımız yarıya kadar düşmesine rağmen yoğun bir mesai ile çalışıp, hava yolu ile acil taşınması gereken kişi ve ekipmanların güvenli bir şekilde yurda girişini veya çıkışını sağladık.

Bu süreç içerisinde hükümet tarafından ‘çalışın merak etmeyin siz elzem hizmet sınıfındasınız, sizleri mutlaka ödeyeceğiz’ şeklinde garanti verilmesine rağmen maaşlarımızı kesintili aldık. Zorla çalıştırma söz konusu olunca bir kararname ile ‘elzem olan hizmet sınıfı’, konu ödeme olduğunda maaşlardan kesebilmek adına ‘elzem olmayan’ hizmetlere konduk.

Tüm bu iki yüzlü hamlelere rağmen ülkenin içinde bulunduğu durumdan dolayı sesimizi çıkarmadık. Karantina sürecinin başladığı mart ayından beridir yazılı başvuruda bulunup hiçbir cevap alamadığımız hükümetten, bu kritik hizmetleri yürüten hava trafik kontrolörlerini hatırlayıp çalışanlara test yapmasını sabırla bekliyoruz. Bu süreç içerisinde çalışan aleyhtarı tavrından vazgeçmeyen UBP-HP hükümetine her bekleyişin de bir sonu olduğunu hatırlatmak isteriz.”