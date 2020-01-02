Hava trafiği sıkıştı 1 günde, 120 uçuş

Devrim DEMİR

Yılbaşının hemen öncesinde Ercan Havaalanı’nda görülen uçuş yoğunluğu, yılbaşı ertesinde de sürdü.

Yılbaşını fırsat bilerek yurt dışına giden veya adaya gelen binlerce kişi, dün de geri döndü.

2020’nin ilk gününde Ercan Havaalanı, ‘en yoğun’ günlerinden birini yaşadı, 120 uçuşa ev sahipliği yaptı.

31 Aralık’ta Ercan’dan 57 uçak iniş ve kalkış yaparken, dün 60 uçak iniş, 60 uçak kalkış yaptı.

Sofi: “En yoğun günümüz”

Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi, yılbaşı öncesi olduğu kadar yılbaşı sonrası Ercan Havaalanı’nda en yoğun günlerden birinin yaşandığını söyledi.

YENDÜZEN’e uçuşlarla ilgili bilgi veren Sofi, Ercan Havaalanı’nda dün 60 uçağın iniş, 60 uçağın ise kalkış yaptığını belirtti.

Sofi yılın ilk günü hem gidiş hem de dönüşlerde aşırı bir yoğunluk yaşandığını ifade etti.

Binlerce insanı ağırladı…

Yeni yılın ilk günü Ercan Havaalanı 120 sefer ile binlerce kişiyi ağırladı. Yoğunluğun hafta sonuna kadar sürmesi beklenirken, bugün 69, 3 Ocak’ta 69, 4 Ocak’ta 57 ve 5 Ocak günü ise 82 uçak iniş ve kalkış yapacak.