Hava sıcaklığı iç kesimlerde en yüksek 38, sahillerde ise 34 derece olacak

Meteoroloji Dairesi’nin 23 – 29 Ağustos dönemini kapsayan raporuna göre, KKTC alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacak.



Yarın az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu, Cuma günü açık öğle saatleri parçalı az bulutlu, Cumartesi, Pazar , Pazartesi ve Salı günleri açık ve az bulutlu, Çarşamba günü ise parçalı bulutlu geçecek.



Rüzgar ise genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.