Soğuk hava etkisini gösterdi, Çatalköy sırtlarına kar düşmeye başladı… Kara hasret adanın Kuzeyi’nde özlenen kar manzaraları izlenmeye başlanırken, özellikle Çatalköy’ün üstünde kar birikti.

Boğaz’da da sulu kar yağışının başladığı öğrenildi…

Meteoroloji bildirmişti…

Meteoroloji bugünden itibaren hava sıcaklığının yaklaşık 7 derece düşmesi ve dağlık kesimlere kar yağması da beklentisini açıklamıştı.

Meteoroloji Dairesi’nin 26 Ocak – 1 Şubat tarihlerini kapsayan raporuna göre, belirtilen süre içerisinde KKTC, genellikle alçak basınç sistemi ile periyodun ilk günü soğuk, diğer günlerde ise oldukça soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Bugün, parçalı çok bulutlu sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, öğleden sonra dağlık kesimler karla karışık yağmur ve kar yağışlı; cumartesi günü parçalı zamanla az bulutlu ( sabah saatleri yer yer don olayı görülecek); pazar günü parçalı ve az bulutlu, (sabah saatleri yer yer don olayı görülecek); pazartesi, salı ve çarşamba günleri ise parçalı çok bulutlu geçecek.

Fotoğraf: Ahmet Fellahoğlu