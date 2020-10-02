Hava sıcaklığı artacak
Meteoroloji Dairesi, bölgenin hafta sonu alçak basınç sistemi ile nispeten serin ve nemli havanın etkinde olacağını; hafta başından itibaren ise sıcak hava kütlesinin etkili olacağını belirtti.
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Meteoroloji Dairesi, bölgenin hafta sonu alçak basınç sistemi ile nispeten serin ve nemli havanın etkinde olacağını; hafta başından itibaren ise sıcak hava kütlesinin etkili olacağını belirtti.
Meteoroloji Dairesi'nin 3-9 Ekim arasını kapsayan hava tahmin raporuna göre, hava genellikle açık az bulutlu olacak.
En yüksek hava sıcaklığı; hafta sonu iç kesimlerde 30-33, daha sonra 34-37 derece dolaylarında seyredecek. Sahillerde ise hava sıcaklığı periyot boyunca 28-31 derece dolaylarında olacak.
Rüzgar, genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.
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