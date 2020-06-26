Hava sıcaklığı artacak
Meteoroloji Dairesi’ne göre hava sıcaklığı iç kesimlerde 40 dereceye kadar çıkacak.
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Meteoroloji Dairesi’ne göre hava sıcaklığı iç kesimlerde 40 dereceye kadar çıkacak.
Dairenin 3 Temmuz’a kadar olan tahminlerine göre, hava açık ve az bulutlu olacak, hava sıcaklığı
iç kesimlerde 37-40 derece, sahillerde 32-35 derece dolaylarında olacak.
Rüzgarın genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.
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