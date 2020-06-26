Lefkoşa35 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Hava sıcaklığı artacak
Hava sıcaklığı artacak

Hava sıcaklığı artacak

Meteoroloji Dairesi’ne göre hava sıcaklığı iç kesimlerde 40 dereceye kadar çıkacak.

A+A-

Meteoroloji Dairesi’ne göre hava sıcaklığı iç kesimlerde 40 dereceye kadar çıkacak.

Dairenin 3 Temmuz’a kadar olan tahminlerine göre, hava açık ve az bulutlu olacak, hava sıcaklığı 
iç kesimlerde 37-40 derece, sahillerde 32-35 derece dolaylarında olacak.

Rüzgarın genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bu haber toplam 168 defa okunmuştur
Etiketler :
Önceki ve Sonraki Haberler