Hava sıcaklığı artacak

Hava Sıcaklığı 30 dereceye kadar yükselecek.

Meteoroloji Dairesi 9-15 Mayıs arasındaki bir haftalık sürede alçak basınç ve ılık hava kütlesinin etkili olacağını bildirdi.

Daire açıklamasına göre yarın hava parçalı zamanla az bulutlu, diğer günler açık ve az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimler ve sahillerde 27-30 derece santigrat dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli esecek.