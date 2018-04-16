Hava sıcaklığı artacak

Hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde 32 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.



Meteoroloji Dairesi’nin 17-23 Nisan tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge, periyodun ilk yarısı yüksek, ikinci yarısı ise alçak basınç sisteminin etkisi altında kalacak.



Hava, genellikle açık, zaman zaman parçalı bulutlu olacak. En yüksek hava sıcaklığı, periyodun ilk yarısı iç kesimlerde 29-32, sahillerde ise 25- 28, ikinci yarısında ise iç kesimler ve sahillerde 24-27 derecek dolaylarında olacak.



Rüzgar, periyodun ilk yarısı kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, ikinci yarısında ise güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.