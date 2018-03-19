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Hava sıcaklığı artacak

Hava sıcaklığı artacak

 Hava sıcaklığı,  iç kesimlerde 29 ºC’ye kadar çıkacak.

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 Hava sıcaklığı,  iç kesimlerde 29 ºC’ye kadar çıkacak.
Meteoroloji Dairesi’nin 20-26 Mart dönemini kapsayan hava tahmin raporuna göre,yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde  26 – 29 ºC,  sahillerde  22 – 25 ºC dolaylarında seyredecek. 
Yarın sabah saatlerinde yer yer sis bekleniyor.
Rüzgar, periyodun ilk günleri  Güney ve Batı; diğer günlerde ise Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli  esecek.

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