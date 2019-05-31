Hava sıcaklığı 40 dereceye kadar çıkacak

Meteoroloji Dairesi’ne göre, hava sıcaklığı iç kesimlerde 40 dereceye kadar çıkacak.

Dairenin, 7 Haziran’a kadar olan tahminlerine göre, hava az bulutlu olacak. En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 37-40, sahillerde 28-31 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.

Öte yandan Meteoroloji Dairesi, Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin 2-5 Haziran arasında Kıbrıs üzerinde hava kirliliği yaratacağını açıkladı.

Daireden yapılan açıklamada, toza karşı hassasiyeti olanların tedbirli olması uyarısında bulunuldu.