Lefkoşa38 °C

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Hava sıcaklığı 38-41 derece

Hava sıcaklığı 38-41 derece

Havanın önümüzdeki günlerde açık ve az bulutlu, Perşembe ve Cuma günleri öğle saatleri parçalı bulutlu olması bekleniyor.

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Havanın önümüzdeki günlerde açık ve az bulutlu, Perşembe ve Cuma günleri öğle saatleri parçalı bulutlu olması bekleniyor.
Meteoroloji Dairesi’nin 15-21 Ağustos tarihlerini kapsayan raporuna göre, belirtilen tarihlerde kıbrıs alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 38 – 41; sahillerde ise 32 – 35 derece dolaylarında seyredecek; rüzgar ise genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.
 

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