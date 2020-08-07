Hava sıcaklığı 37 derece dolaylarında seyredecek
Hava sıcaklığı, bir hafta boyunca, iç kesimlerde 34-37 derece dolaylarında olacak.
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Hava sıcaklığı, bir hafta boyunca, iç kesimlerde 34-37 derece dolaylarında olacak.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 8-14 Ağustos tarihleri arası, az bulutlu ve açık olacak.
En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde 34 - 37 derece, sahillerde ise 30–33 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgar, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.
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