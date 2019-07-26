Hava sıcaklığı 37-40 derece

Alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisinde kalacak KKTC’de hava sıcaklığı iç kesimlerde 40 dereceye kadar çıkmaya devam edecek.

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü’nün 27 Temmuz-2 Ağustos tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, en yüksek hava sıcaklığı; iç kesimlerde 37 - 40 ºC, sahillerde 33 - 36 ºC

dolaylarında seyredecek. Hava açık ve az bulutlu olacak.

Rüzgar; genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zamanla kuvvetli esecek.