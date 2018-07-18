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Hava sıcaklığı 37-40 derece

Hava sıcaklığı 37-40 derece

Genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenen bölgede hava sıcaklığı önümüzdeki günlerde de 37-40 derece dolaylarında olacak. 

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Genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenen bölgede hava sıcaklığı önümüzdeki günlerde de 37-40 derece dolaylarında olacak. 
Meteoroloji Dairesi’nin 19-25 Temmuz tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, hava genellikle açık zamanla parçalı ve az bulutlu olacak. 
En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde 37- 40, sahillerde ise 32-35 derece dolaylarında seyredecek.    
Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek. 

 

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