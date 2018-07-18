Hava sıcaklığı 37-40 derece

Genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenen bölgede hava sıcaklığı önümüzdeki günlerde de 37-40 derece dolaylarında olacak.

Meteoroloji Dairesi’nin 19-25 Temmuz tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, hava genellikle açık zamanla parçalı ve az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde 37- 40, sahillerde ise 32-35 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.



