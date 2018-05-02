Hava sıcaklığı 35 dereceye kadar artacak

Hava sıcaklığı iç kesimlerde 35 dereceyi bulacak, rüzgar ise zaman zaman kuvvetli esecek.



Meteoroloji Dairesi’nin, 3-9 Mayıs dönemini kapsayan hava tahmin raporuna göre, yağmur beklenmiyor, periyot süresince hava genellikle parçalı bulutlu olacak. En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 32-35 derece, sahillerde ise 27-30 derece dolaylarında seyredecek.



Rüzgar genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.