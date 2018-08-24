HAVA SICAKLIĞI 35-38 DERECE…

Meteoroloji Dairesi yarından itibaren bir hafta boyunca hava sıcaklığının iç kesimlerde 35 – 38 derece, sahillerde ise 31 – 34 derece dolaylarında seyredeceğini bildirdi.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 25 – 31 Ağustos tarihleri arasında hava açık az bulutlu olacak.

Rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak esecek