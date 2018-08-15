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Hava sıcaklığı 35-38 derece

Hava sıcaklığı 35-38 derece

Hava sıcaklığı hafta boyunca iç kesimlerde 35 – 38 derece dolaylarında seyredecek. 

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Hava sıcaklığı hafta boyunca iç kesimlerde 35 – 38 derece dolaylarında seyredecek. 
Meteoroloji Dairesi’nin 16- 22 Ağustos tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölgede alçak basınç sistemiyle sıcak hava kütlesi etkili olacak. 
Hafta boyunca hava genellikle açık ve az bulutlu geçecek. Sıcaklık iç kesimlerde 35 – 38 derece, sahillerde 31 – 34 derece dolaylarında olacak.
Rüzgar, Güney ve Batı yönlerden orta, zaman zaman da kuvvetli esecek.

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