Hava serinliyor

Hava sıcaklığı önümüzdeki günlerde de düşmeye devam edecek.

Meteoroloji Dairesi, yarından itibaren 2 Ekim’e kadarki süre içinde en yüksek sıcaklığın 28-31 derece dolaylarında olacağını açıkladı.

Ilık ve nemli hava kütlesinin etkili olduğu bölgede, az bulutlu zamanla parçalı bulutlu ve parçalı çok bulutlu hava etkili olacak.

Rüzgar genellikle güney ve batı yönlerinden orta kuvvette, zaman aman kuvvetli esecek.