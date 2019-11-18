Hava nasıl olacak?

Hava sıcaklığı hafta sonuna kadar 23-26 derece dolaylarında olacak.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 19-25 Kasım tarihleri arasında bölge, alçak basınç sistemi ile serin ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Hava hafta boyunca bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimler ve sahillerde 23 - 26 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, periyodun ilk günleri Kuzey ve Batı, diğer günlerde ise Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette esecek.