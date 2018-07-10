Hava Kalite Raporu açıklandı: En kirli Girne

Turizm ve Çevre Bakanlığına bağlı Çevre Koruma Dairesi, 2017 Hava Kalitesi Raporu’nun sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

Çevre Koruma Dairesi tarafından LefkoşaH, Mağusa, Girne, Güzelyurt, Teknecik, Kalecik ve Alevkayası’nda hava kalitesi ölçümleri gerçekleştirilerek, 2017 yılı hava kalitesi değerlendirilmesi yapıldığı açıklandı.

Ülkemiz genelinde 2010 yılı itibarı ile ulusal izleme ağı oluşturulduğunu belirten Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, ölçümlerimn yıl boyu 9 ölçüm istasyonunda yapıldığını vurguladı. Hedeflerinin yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevre politikası oluşturmak olduğunu ifade eden Ataoğlu, bu kapsamda çalışmalarının artarak devam ettiğini belirtti.

Mevcut istasyonları yenilediklerini ve geliştirdiklerini ifade eden Bakan Ataoğlu, yürütülen çalışmaların amacının hava kirliliğinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkilerini önlemek veya azaltmak için hava kalitesi hedeflerini tanımlamak, tanımlanmış metotları esas alarak hava kalitesini değerlendirmek, hava kalitesi ile ilgili yeterli bilgi toplamak olduğunu vurguladı.

TOZ DEĞERLERİ İNSAN SAĞLIĞININ KORUNMASI SINIRINI AŞTI

Avrupa Birliği direktifleri ile uyumlaştırılan Hava Kalitesinin Değerlendirilmesi ve Yönetimi Tüzüğü ile kıyaslanarak değerlendirilen hava kalitesinin raporu sonuçlarına göre, 2017 yılında, günlük ve yıllık toz konsantrasyonları insan sağlığının korunması için tespit edilen sınır değerlerini aştı.



En fazla toz Girne istasyonunda ölçüldü. Toz konsantrasyonu için yıllık ortalama sınır değer 40 µg/m3 iken tozun yıllık ortalama değerleri Girne’de 57.3 µg/m3 , Lefkoşa Bedrettin Demirel Caddesi’nde 48 µg/m3, Mağusa’da 42.3 µg/m3 , Lefkoşa Küçükkaymaklı’da 48.5 µg/m3 olarak tespit edilmiştir. Diğer istasyonlarda ise yıllık ortalama, Alevkayası’nda 19 µg/m3 , Kalecik’te 38 µg/m3 ve Teknecik’te 26 µg/m3 olarak belirlendi.



Toz konsantrasyonu için 50 µg /m3 olan günlük ortalama sınır değer 4 istasyonda müsaade edilen gün sayısından fazla olarak aşıldı 2016 yılından sonra 2017 yılında da en fazla aşımın olduğu yer Girne oldu. Bu bölgede 180 gün yani yılın %49’unda sınır değeri aşıldı. Lefkoşa Trafik İstasyonu’nda 109 gün, Gazimağusa’da 72 gün, Lefkoşa Küçükkaymaklı’da 48 gün günlük sınır değer aşımı oldu.



TEKNECİK VE KALECİK TÜZÜK STANDARTLARINDA...

Geçmiş yıllarda, Teknecik ve Kalecik Elektrik Santrallerinin bulunduğu bölgelerde Kükürt Dioksit konsantrasyonu zaman zaman hava kalitesi hedeflerini aşmaktaydı. Ancak 2016 yılından itibaren elektrik santrallarında ağırlıkça %1’den fazla kükürt içeren fuel-oil kullanımının yasaklanmasından ötürü, 2017 yılında kükürt dioksit konsantrasyonları hiç bir ölçüm noktasında sınır değerlerini aşmadı.

Azot dioksit, Karbon monoksit ve Benzen kirleticileri yıl boyunca normal seviyede seyrederek Tüzük standartlarında kaldı.

