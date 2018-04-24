Hataya yer yok

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Kıbrıs Vakıflar Bankası Basketbol Süper Ligi Play – off yarı final serisinde heyecan 3’üncü maçlarıyla devam ediyor. Bu akşam YDÜ Mapfree’yi, yarın akşam ise LAÜ, Koopspor’u konuk edecek.

YDÜ finale çok yakın

Play – off yarı final serisi ilk iki maçında da rakibi Mapfree’yi farklı mağlup eden Yakın Doğu Üniversitesi, seriyi 2-0’a getirerek final için büyük avantaj elde etmişti. Bu akşam RA25 Spor Salonu’nda oynanacak mücadeleyi de YDÜ’nün kazanması takdirde seri 3-0’a gelecek ve YDÜ finale çıkacak. Bu akşamki maçı Mapfree’nin kazanması durumunda ise seri 2-1’e gelecek. Bu önemli mücadele saat 19.00’da başlayacak.

İki takım da avantaj arıyor

Kıbrıs Vakıflar Bankası Basketbol Süper Lig Play – off yarı final serisinin bir diğer eşleşmesi olan LAÜ ile Koopspor’un seride 1-1’lik eşitlik sözkonusu. Geçtiğimiz hafta içinde Lefke’de oynanan maçı LAÜ, hafta sonunda Lefkoşa’da oynanan 2’nci maçı ise Koopspor almış ve seri 1-1’e gelmişti. Yarın akşam yine Lefke’de oynanacak olan serinin 3’üncü maçı büyük öneme sahip. Bu maçı kazanacak olan ekip, seride öne geçecek ve finale bir adım daha yaklaşacak. LAÜ Spor Salonu’nda oynanacak maç yarın akşam, saat 19.00’da başlayacak.