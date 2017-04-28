Hatalı parka 'Başhekim' uyarısı

Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde yanlış araç parkı için başlatılan yeni uygulama, birçok vatandaşın takdirini topladı.

Aracının yanlış park eden sürücülere, ‘Başhekimlik’ mührü ile yapılan yazılı uyarı, daha dikkatli olmaları konusunda bir uyarı mahiyetinde bırakılan not ile yapılıyor.

Yanlış park halindeki araçların ön camına bırakılan ve Başhekim imzası taşıyan “Hatalı park ettiniz. Lütfen başkalarının haklarına saygılı olunuz” yazısı ile sürücüler uyarılıyor.

Fotoğraflar: Nilhan TAYFUNLU