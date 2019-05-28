Hatalı park gerdi

Lefkoşa Devlet Hastanesi Onkoloji Merkezi önündeki park alanına gelişigüzel park eden 3 araç tepkiye neden oldu. Oto park alanına dönüş yolunu kapatacak şekilde park eden araçlar, diğer araçların geçişini engelledi. Aracını park etmekte zorluk yaşayan hastalar, "bu kadar da vurdumduymazlık olmaz" diyerek isyan etti. Bir hasta yakını ise yanlış park eden araç sahiplerinden birine "böyle park olmaz" diyerek, tepki gösterdi.

Bu arada söz konusu oto parkta sürekli yaşanan yanlış park sorunu nedeniyle hastane yetkililerinin, "araçlarınızı lütfen düzgün park ediniz" yazılı tabelası da dikkat çekti.