“Hat 31 Ağustos’ta işletmeye açılabilecek”

Su Temin Projesi’nde 8 Ocak’ta baş gösteren arızanın giderilmesi için çalışmaların sürdüğü, hattın 31 Ağustos’ta işletmeye açılmasının hedeflendiği açıklandı. Geçitköy Barajı’ndaki su miktarının alınan önlemlerle eylül sonuna kadar yeterli olacağının öngörüldüğü, dolayısıyla Kıbrıs'ın kuzeyinde herhangi bir su kesintisi yaşanmasının beklenmediği de bildirildi.

Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılan açıklamada, proje kapsamında, onarım çalışmalarının devam ettiği, onarım için ekipmanlar ve gemilerin 31 Temmuz’da Taşucu Limanı’nda hazır bulundurulacağı kaydedildi.

DSİ, KKTC Deniz Geçişi Onarımı işinde son durum tespiti (sörvey) çalışmaları sırasında bir yandan da ekipman temin süreçlerinin başlatıldığını belirterek, ekipman teminlerinin hedeflenen tarihte sonuçlandırılması ve deniz koşullarından kaynaklı bir gecikme yaşanmaması halinde hattın 31 Ağustos’ta işletmeye açılabileceğini duyurdu.

DSİ, bugün bazı yayın organlarında Su Temin Projesi’nde onarım çalışmalarının tamamlandığına ilişkin haberler yayımlandığına işaret ederek, konu hakkında yaptığı yazılı açıklama ile kamuoyunu bilgilendirdi.

17 EKİM 2015

Dünyada ilk ve tek olma özelliği taşıyan Askıda Borulu Deniz Geçiş Sistemini de bünyesinde barındıran Su Temin Projesi’nin 17 Ekim 2015 tarihinde hizmete alındığı anımsatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye tarafında Anamur (Dragon) Çayı üzerinde inşa edilen Alaköprü Barajı’ndan alınacak yıllık 75 milyon metreküp su, deniz yüzeyinden 250 metre derinlikte askıda tutulan ve deniz tabanına halatlar ve ankraj kütleleriyle bağlanan 80 km uzunluğundaki deniz geçişi isale hattı ile KKTC tarafında yapılan Geçitköy Barajı’na iletilmiştir.”

Projede 8 Ocak 2020 tarihinde bir arıza meydana geldiği, arızaya en kısa sürede müdahale edilerek gerekli çalışmalara başlandığına dikkat çekilen açıklamada, yapılan çalışmalar şöyle aktarıldı:

“KKTC Deniz Geçişi Onarımı işinde son durum tespiti (sörvey) çalışmalarını yapacak gemi 17.06.2020 tarihinde Türkiye’ye ulaşmış ve 18.06.2020 tarihi itibarı ile çalışmalara başlamıştır. İşin tamamlandığı tarihten bu yana zeminde bir hareket olup olmadığının tespiti adına gemi ilk aşamada Türkiye’den KKTC’ye kadar durmadan ilerleyerek zeminin batimetrik haritasını çıkartmak üzere veri toplamış, sonrasında KKTC’den Türkiye’ye doğru boru hattı seviyesinde ilerleyerek video görüntüsü almış, son işlem olarak da Türkiye’den KKTC’ye doğru her bir bağlantı noktasında ayrı ayrı durmak suretiyle detaylı tespit çalışması yapmıştır. Tüm bu işlemler 05.07.2020 tarihinde tamamlanmıştır.

Yapılan tespitlere ilişkin rapor hazırlanmış ve onarım işinin kapsamı belirlenerek tüm ekipman siparişleri ile onarımı yapacak gemilerin bağlantıları sonuçlandırılmıştır. Boru Alımı işi kapsamında 25.06.2020 tarihi itibarı ile deneme üretimine başlanılmış ve ilk borunun üretimi tamamlanmıştır. Temin süreçleri iş termin programına uygun olarak devam etmekte olup onarım işi için gerekli tüm ekipmanlar ve gemiler 31.07.2020 tarihinde Taşucu Limanında hazır bulundurulacaktır.



Diğer taraftan sörvey çalışmaları sırasında bir yandan da ekipman temin süreçleri başlatılmış olup ekipman teminleri hedeflenen tarihte sonuçlandırılır ve deniz koşullarından kaynaklı bir gecikme yaşanmadığı taktirde, hat 31.08.2020 tarihi itibarı ile işletmeye açılabilecektir. Geçitköy Barajı rezervuarındaki mevcut suyun önceden alınan tedbirler sayesinde Eylül ayı sonlarına kadar yeterli olacağı öngörülmektedir. Dolayısıyla KKTC’de herhangi bir su kesintisi yaşanması da beklenilmemektedir.”

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