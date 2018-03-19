Hastanın Sesi Projesi sona erdi

Evrensel Hasta Hakları Derneği’nin (EHHD) Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve İtalyan proje ortağı Aktif Yurttaşlık Ağı (Active Citizenship Network) ile birlikte Mart 2016’dan bu yana yürütmekte olduğu “Hastanın Sesi” projesi, geçtiğimiz günlerde düzenlenen kapanış etkinliği ile sona erdi.

Basın-Sen lokalinde gerçekleştirilen etkinliğe çok sayıda sağlık örgütünün yanısıra basın mensupları ve ilgili paydaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

Evrensel Hasta Hakları Derneği Başkanı Emete İmge’nin açılış konuşmasıyla başlayan etkinlikte İmge; Proje ile birlikte EHHD’nin daha aktif olduğunu, Lefke’den Karpaz’a kadar birçok bölgeye ulaşıldığını, projenin sağladığı kapasite kullanılarak Sağlık Dernekleri Platformu’nun oluşumunun sağlandığını, böylece sağlık alanında sivil toplumun etkin bir rol oynadığını belirterek, derneğin bu süreçte kapasitesinin artmış ve artık daha görünür olduğunu dile getirdi. İmge; bu süreçte, karar vericiler, politika oluşturucular ve uygulayıcılar nezdinde cılız olan “Hastanın Sesi”nin, “aktif yurttaşlık” yolunda gelişim gösteren daha güçlü ve daha etkili bir sese dönüştüğüne vurgu yaptı ve projenin uygulanmasına destek olan herkese teşekkür etti.

Bianciardi; “Sağlık alanında finanse edilen ilk proje”

EHHD Başkanı İmge’nin konuşmasının ardından söz alan Avrupa Komisyonu Takım Lideri Alessandro Bianciardi ise yapmış olduğu konuşmada, en temel insan hakkı olan sağlık hakkına ulaşmada hasta ve hasta yakınlarının yaşadıkları zorluklara değindi. Hastanın Sesi projesinin bu alanda gerçekleştirilen ilk proje olduğunu vurgulayan Bianciardi, proje sayesinde hasta ve hasta yakınlarının çok daha bilinçli bir şekilde seslerini duyurabildiklerini belirtti. Sağlık alanında savunuculuk yapan projenin daha da çok insana ulaşarak devam etmesi gerektiği temennisinde bulunan Bianciardi başarıyla tamamlanan projeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Mariano Votta: `EHHD ile işbirliğimiz devam edecek

Proje ortağı olan Aktif Yurttaşlık Ağı direktörü Votta da etkinliğe internet aracılığıyla bağlanıp örgütü ve hasta haklarının korunmasına ilişkin yapmakta oldukları çalışmalar hakkında güncel bilgiler paylaştı. Projeden duyduğu memnuniyeti de dile getiren Votta, projede danışmanlık hizmeti verdiklerini belirterek EHHD ile işbirliklerinin gelişerek devam etmesini arzu ettiklerini belirtti.

Sönmez; “ Proje bitti fakat mücadelemiz devam edecek”

Proje müdürü İzlem Sönmez’in iki yıl boyunca gerçekleştirilen aktiviteleri özetleyen sunumu ile devam eden etkinlikte, Sönmez, projede belirtilen tüm aktivitelerin gerçekleştirilmiş olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İki yıl boyunca toplamda 12 hasta hakları bilgilendirme ve 3 tane de hasta hakkı odaklı hak arama eğitimi verildiğine dikkat çeken Sönmez, 200’e yakın kişinin bu eğitimlerden faydalandığını belirtti. Sağlıkla ilgili hak arama odaklı olan projede hasta hakları yasası için düzenlenen imza kampanyasına binlerce kişinin destek verdiğini belirten Sönmez ,ayrıca proje çerçevesinde 30’a yakın hak arama toplantıları düzenlendiğini ve ilgili kurumlarla temasa geçildiğini belirtti. Kıbrıs’ın kuzeyinde ilk kez hasta hakları ihtiyaç araştırması yapıldığına vurgu yapan Proje Müdürü, sözkonusu araştırma raporlarının kitapçık haline getirilip ilgili paydaşlara ulaştırıldığını söyledi. Geçtiğimiz Haziran ayında yapılan Kıbrıs’ta ve Avrupa’da Hasta Hakları Konferasının katılımcıları ile birlikte hazırlanan Manifesto’nun da kitapcık haline getirilerek, Meclis Başkanı, milletvekilleri ve Sağlık Bakanı’na iletildiğinin de altını çizen Sönmez, hasta hakları içerisinde en önemli haklardan biri olan “Koruyucu Tedbirlerin Alınması” hakkına ilişkin de video hazırladıklarını ulusal kanallarda yayınlattıklarını belirtti. Proje müdürü İzlem Sönmez; “sağlıkla ilgili yapılması gereken daha bir çok konu olduğunu belirterek, projemiz sona erdi fakat mücadelemiz devam edecektir” dedi

Etkinlik, üzerinde Hastanın Sesi logosu olan pastanın kesimi ve düzenlenen resepsiyon ile sona erdi.