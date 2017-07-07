Hastaneye yetişemedi

Alsancak’ta sakin Tarık Güneş (E-41), bu sabah saat 05.00 sıralarında, evinde aniden rahatsızlanması sonrası Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldığı sırada yaşamını yitirdi.



Polis açıklamasında, Güneş’in cesedi üzerinde, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan otopsi sonucu ölüm sebebinin “kalp yetmezliği” olarak tespit edildiği belirtildi.

