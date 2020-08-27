Hastanenin test yapma sertifikası iptal edildi

Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, 24 Ağustos’ta Baf Havaalanı’na gelen yolculardan 30’una konulan olumlu tanılardan sonra tekrarlanan testlerde sadece iki olumlu COVID-19 vakası tespit edildiğini açıkladı.

Testler, Referans Laboratuvarı olarak belirlenen Nöroloji ve Genetik Enstitüsü’yle Mağusa Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı’nda tekrar edildi.

Aynı havaalanına bir günde gelen yolcularda çok sayıda olumlu vaka tespit edilmesi üzerine alarma geçen Sağlık Bakanlığı, testlerin tekrarlanmasını istedi ve ilk sonuçların yanlış olduğu görüldü. Testlerin iki kez tekrarlanmasından sonra sadece 2 olumlu test bulundu. İlk testlerden biri Cyprus Mediterranean Hospital’deki klinik laboratuvarında yapıldı; araştırma, örneklerinin prosedür sırasında enfekte olduğunu gösterdi.

Bu arada Klinik Laboratuvarlar Denetçisi Carolina Stylianou, yanlış test sonuçlarıyla ilgili soruşturmanın yarın tamamlanacağını bildirdi.

Stylianou, örneklerin prosedür sırasında enfekte olduklarının kesin olduğunu, soruşturmanın, bulaşmanın hangi aşamada belirlenmesi için yapıldığını söyledi.

Yanlış testlerden sonra Sağlık Bakanlığı, Mediterranean Hospital Laboratuvarı’nın, COVID_19 testleri yapma sertifikasını iptal etti.