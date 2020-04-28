Hastanenin kapısına tekme attı
Lefkoşa'da, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne giden bir hasta, istediği ilaç yazılmadı diye olay çıkardı ve hastanenin giriş kapısına zarar verdi.
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Lefkoşa'da, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne giden bir hasta, istediği ilaç yazılmadı diye olay çıkardı ve hastanenin giriş kapısına zarar verdi.
Polisin açıklamasına göre, A.B.(E-45) saat 11.00 sıralarında istediği ilacı doktorun kendisine yazmadığı gerekçesiyle sinirlenerek, hastanenin giriş kapısının camına tekme atmak suretiyle kırarak hasara uğrattı.
Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.
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