Hastanenin kapısına tekme attı

Lefkoşa'da, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne giden bir hasta, istediği ilaç yazılmadı diye olay çıkardı ve hastanenin giriş kapısına zarar verdi.

Polisin açıklamasına göre, A.B.(E-45) saat 11.00 sıralarında istediği ilacı doktorun kendisine yazmadığı gerekçesiyle sinirlenerek, hastanenin giriş kapısının camına tekme atmak suretiyle kırarak hasara uğrattı.

Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.