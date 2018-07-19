Hastanelerde YENİ DÖNEM

“Bir hekimin mesaisi bitmez, hekimlik 24 saat hizmet veren bir meslek grubudur” diyen Sağlık Bakanı Filiz Besim, mahkemenin de, yasanın da kamu hekimlerine kamu hastanelerinde hasta bakmayı işaret ettiğini anımsatarak, 1 Eylül’den itibaren bunun uygulanacağını belirtti.

Sağlıkta beş aylık süreçte önemli adımlar atıldığını belirten Besim, “Yirmiye yakın yeni doktor istihdam ettik, Girne’de, Güzelyurt’ta artık önemli branşlarda doktorlar vardır. Kardiyolog, cilt uzmanı, göğüs hastalıkları uzmanı vardır” dedi.

Tüm sağlık merkezlerinde diş hekimi, çocuk doktoru, kadın doğum uzmanı ve dahiliyeci olması ayrıca kan tetkiklerinin de yapılması için çalıştıklarını anlatan Filiz Besim, “Bir anlamda aile hekimliği uygulaması gibi sağlık hizmetlerini yurt geneline yaymak, yerinden ve kolay ulaşılır bir sağlık sistemi oluşturmak için yoğun bir mesai içindeyiz, önemli mesafeler aldık, başaracağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.

Sağlık Kurulları Tüzüğü’nün yenilendiği de anımsatan Filiz Besim, artık hastaların ellerinde belgelerle doktor doktor gezmesine gerek kalmadığını açıkladı.



Kamu hekimleri, kamu hastanelerinde



United Medya Grubu ziyaret eden Sağlık Bakanı Filiz Besim, sağlıktaki gelişmeler hakkında bilgi verdi. Besim’e Özel Kalem Müdürü Başak Ekenoğlu da eşlik etti.

Kamu hekimlerine başhekimliğe başvuru için gerekli bildirimlerin yapıldığını belirten Sağlık Bakanı Filiz Besim, “Kamu hekimleri kamu hastanelerinde görev yapacak, mesai saatleri dışında da isterlerse buralarda hasta bakabilecek” dedi.

Hastanelerde hekimlere gerekli altyapı şartlarının sunulacağını anlatan Besim, “Kamu hekimleri, devlet hastanelerinde olanak yaratamadığımız cerrahi ya da çok özel branşlarda özel hastanelere gidecek” şeklinde konuştu.

Bu uygulamadan alınacak ücretlerin bir kısmının hekime kalacağını, belirli bir oranının da diğer hizmetlerin ödenmesi için kullanılacağını anlatan Besim, “Bu yöndeki düzenleme de önümüzdeki günlerde tamamlanacak” dedi.

Bakan Besim, hedeflerinin hekimlere hastanelerde iyi bir altyapı imkanı sunmak olduğunun da altını çizdi.

Protokoller 12 Ağustos’ta bitiyor

Şu anda, geçtiğimiz hükümet döneminde yapılan tüzük kapsamındaki protokollerle özelde hasta bakan kamu hekimlerine ilişkin sözleşmelerin 12 Ağustos itibarıyla sona ereceğine işaret eden Sağlık Bakanı Filiz Besim, 200’e yakın doktorun protokolünün tamamlanması ile kamu hekimlerinin mesai saatlerinden sonra olması gerektiği gibi hastanede hasta bakması için çalışıldığını kaydetti.

Protokoller uyarınca faturalandırmada sıkıntılar olduğunu ve Maliye’nin halen faturaları vermediğini kaydeden Filiz Besim, “Bir senedir ne yazık ki hekimler, makbuzsuz olarak hasta bakıyorlar” diye konuştu.

Özelde sadece cerrahi ve şartları sağlanamayan branşlar

Kamu hekimlerinin ülke genelindeki tüm devlet hastaneleri ve sağlık merkezlerinde, saat 16:00’dan sonra hasta bakabileceğini ifade eden Sağlık Bakanı Filiz Besim, böylece yıllardır yaşanan önemli bir sorunun da oradan kalkacağını belirtti.

Sağlık Bakanı Filiz Besim, kamu hekimlerinin, protokol ile sadece cerrahi branşlar ve şartların sağlanamadığı alanlarda özel hastanelere gideceğini ifade etti.

“Örneğin Burhan Nalbantoğlu’nda çalışan bir hekim, isterse mesai saatleri dışında Girne Akçiçek’de de hasta bakabilecek” diyen Sağlık Bakanı Besim, başhekimlerle bu konularda sürekli toplantı yapıldığını ve hazırlık çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

En büyük sıkıntının cerrahi branşlarda olduğunu kaydeden Bakan Besim, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde ameliyathane eksikliği, oda sıkıntısı bulunduğunun altını çizdi.

Sağlık Bakanı Filiz Besim, cerrahi branşlarda da özel hastanelerden yararlanılacağını açıkladı.

‘Kısmi Genel Sağlık Sigortası’ için Bakanlar Kurulu kararı alındı…

Sigortalılara özelde vizite

ve tetkik ücretleri ödenecek

U Bakanlar Kurulu’nda da görüşülen ve Eylül ya da Ekim ayında hayat bulması hedeflenen düzenleme ile sigortalı çalışanlar ve sigorta emeklilerinin özel hekim ve hastanelere ödediği bir kısım vizite ücreti, ayrıca MRI, ultrasound, mamografi gibi tetkikleri “Sağlık Fonu” için yapılan kesintilerden, amacına uygun olarak Sosyal Sigortalar tarafından ödenecek.





“Kısmi Genel Sağlık Sigortası”nın devreye gireceğini açıklayan Sağlık Bakanı Filiz Besim, “Sigortalılara özelde aldıkları vizite ve tetkik ücreti ödenecek. Yılda 5 ya da 6 muayyenin yaklaşık % 80 ücretini ‘Sağlık Fonu’ için yapılan kesintilerden Sosyal Sigortalar karşılayacak. Hedef eylül ya da ekim ayı içerisinde bu uygulamayı başlatmak” dedi.

Genel Sağlık Sigortası Yasası’nın yıllardır üzerinde çalışılmış bir yasa olduğuna işaret eden Sağlık Bakanı Filiz Besim, “Ancak somut bir sonuç üretilmemiş, hedefe ulaşılmamıştır, gerçekçi olmak gerekiyor, Genel Sağlık Sigortası için ihtiyaç duyulan bütçe başlangıçta 400 milyon TL, sistemin idamesi için 1 milyar TL’dir” dedi.

Çalışma Bakanlığı uhdesinde olması gereken “Genel Sağlık Sigortası” için Çalışma Bakanlığı ile istişare edildiğini anlatan Filiz Besim, “Şimdi bir yerden başlıyoruz, Bakanlar Kurulu’nda da konuştuk, hedefimiz eylül-ekim. Kısmı bir sağlık sigortası uygulayacağız” şeklinde konuştu.

Eski Sigorta Müdürleri’nden Müşavir Kasım Erkmen’in bu konuda destek almak için Bakanlık’ta danışmanlık yaptığını ve birkaç ay yoğun çalışıldığını aktaran Besim, Genel Sağlık Sigortası’nı kurmak için 400 milyon TL, idamesi için de 1 milyar TL gibi bir nakit miktara ihtiyaç olduğunun ortaya çıktığını ifade etti. Genel Sağlık Sigortası kurulması için bir sistemin de kurulması gerekliliğine değinen Besim, rakamdan çok sistemin kurulması, çalışması ve denetlenebilir olmasının önemli olduğuna vurgu yaptı.

Kısmi Genel Sağlık Sigortası ile toplumun önünü açmayı istediklerini ifade eden Bakan Filiz Besim, Çalışma Bakanlığı’na tüm sigortalılara ‘yılda 6 vizite ücreti ödenmesi, yılda 1 MRI, yılda 2 ultrasound ücreti verilmesi’ teklifi götürdüklerini aktardı.

Böyle bir çalışma için gerekli bütçenin de hesaplanarak Çalışma Bakanlığı’na sunulduğunu ifade eden Filiz Besim, son Bakanlar Kurulu toplantısında bunun onaylandığını belirtti.

Tüzükler yenilendi, ilaçta otomasyon %95 tamamlandı!

30 yıldır yenilenmeyen Sağlık Kurulları Tüzüğü’nün yenilendiği ifade eden Bakan Filiz Besim, artık hastaların doktor doktor, elden ele gezmesine gerek kalmadığını açıkladı.

İlaç Tüzüğü’nün de yenilendiğini belirten Besim, örneğin özelde bir hekim tarafından kurul için yazılmış bir ilacın hastanede yeniden yazılması gerekliliğinin ortadan kalktığını kaydetti.

İlaca çok ciddi para harcandığına işaret eden Bakan Besim, çok ciddi miktarda miladı dolmuş ilaçlarla karşılaştıklarını ifade etti. Bir ada ülkesi olarak bunları imha etme imkanımız olmadığını belirten Besim, şu anda imha merkezi kuruacak bir özel şirketin beklendiğini kaydetti.

Bu anlamda ilacın kontrol altına alınmasının önemine vurgu yapan Besim, sağlıkta en büyük bütçe kaleminin ilaca gittiğini, ilaç için bütçenin bu yıl %20 oranında artırılmasına karşın şu anda yine sıkıntı olduğunu açıkladı.

“Çok ciddi pahalı ilaçlar çıkıyor, hekimler bunları takip ediyor. Devlet bu ilaçları almak zorunda. O nedenle ilacın otomasyonuna çok ciddi önem verdik. Atıl durumda kalmış, stokta görünmeyen ilaçlar vardı, görünmediği için yeniden o ilaçlar alınıyor, diğerlerinin tarihi geçiyordu. Bunlar ciddi kayıp hepimizin parası” diyen Bakan Besim, ilaçta otomasyonun %95 tamamlandığını açıkladı.

Bakan Besim, tüm sağlık merkezlerinin artık birbirini ve hastaları gördüğünü belirtti.

İstatistik Birimi kuruldu

İstatistik Birimi’nin de kurulduğunu açıklayan Filiz Besim, 25 Temmuz itibarıyla istatistiklerin yayınlanmaya başlanacağını belirtti. Sağlık Bakanı Filiz Besim rakamların merkezler bazında da, acil bazında da görüleceğini ifade etti.

Sağlık merkezileri: ‘Herkese

en yakın sağlık hizmeti’



20 civarı hekim istihdam edildiğini ve ülke genelindeki hastanelerdeki hekim eksikliğinim ciddi oranda giderildiğini ifade eden Sağlık Bakanı Filiz Besim, tüm sağlık merkezlerinde çocuk doktoru, diş hekimi, jinekolog, pratisyen hekim, dahiliyeci olması için de çaba sarf ettiklerini buna da %80-90 oranında ulaştıklarını belirtti.

Sağlık merkezlerinde kan tetkik laboratuarı, basit röntgen ve tetkiklerin yapılması için uğraştıklarını belirten Besim, Güzelyurt Sağlık Merkezi’nde yıllardır 12’den sonra kimse bulunamazken, haftaya laboratuarının kurulacağını, Ticaret Odası’nın da katkıları ile yeni bir acil bölümünün kurulduğunu, hekim istihdamı da yapıldığını açıkladı.



YENİ HASTANE…

“Güçlü bir devlet hastanesi istiyoruz”

2 Ağustos’ta Güzelyurt Hastanesi’nin ihalesinin açılacağını, ikinci etaba başlanacağını belirten Sağlık Bakanı Filiz Besim, Devlet Laboratuvarı için de Türk Ajansı Kıbrıs için temeli atılan binanın alındığını ve ihalesine de çıkıldığını anımsattı.

Lefkoşa için düşünülen yeni hastane ile ilgili de açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Filiz Besim, “nasıl bir hastane projesi” istendiği ile ilgili Türkiye Sağlık Bakanlığı ile istişarede bulunulduğunu ve ‘modüler’ sistemde bir hastane modeli çalışması yürütüldüğünü kaydetti.

Yeni bakanla bir görüşmenin olacağını belirten Besim, “Bir devlet hastanesi istiyoruz. Kamu sağlık hizmetlerinin güçlü olması için güçlü bir devlet hastanesi istiyoruz” şeklinde konuştu.



Koruyucu sağlık hizmetleri…

Özellikle koruyucu sağlık hizmetlerine çok ciddi önem verdiklerinin altını çizen Bakan Besim, Koruyucu Sağlık Birimi’nin kurulduğunu ve oraya bir hekim istihdam edildiğini belirtti.

Diyetisyenler Birliği ve Psikologlar Birliği ile yapılan ortak çalışma çerçevesinde haftada bir gün Sağlık Merkezleri’nde bir diyetisyen, bir psikolog bulundurmak üzere çalışıldığını da ifade eden Bakan Besim, sistemin halkalarını çok iyi kurulması gerekliliğine işaret etti.